Una cubana en Estados Unidos protagonizó un divertido momento en TikTok al compartir lo que ocurrió cuando utilizó una bolsa de Walmart como sustituto de un gorro de plástico para teñirle el pelo a otra persona.

La usuaria, conocida como @yeanis1216, escribió junto al video: “Las cosas que me pasan a mí. Se me acabaron los gorritos y me acordé de la java en la cabeza. Gracias a Dios se removieron fácil las letricas de Walmart, pero pasé susto.”

El video muestra el momento en que, al retirar la bolsa, quedaron impresas las letras del logo de Walmart en el cuero cabelludo de la afectada. Afortunadamente, el accidente fue temporal y las letras pudieron eliminarse sin problemas. Sin embargo, la escena quedó como una anécdota que refleja el ingenio y las soluciones improvisadas que caracterizan a muchos cubanos.

La publicación se volvió viral rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios que se reían tanto del infortunio como de la creatividad detrás del improvisado método.

Algunos usuarios compartieron experiencias similares, comentando: “Me pasó una vez pintando unas extensiones. Solo a los cubanos se nos ocurre usar las jabitas para todo"; “Al menos fue de Walmart, a mí me pasó con una de Sedano’s. ¡Imagínate mi pelo amarillo con aquellas letras rojas, yo era la bolsa literal!”, “Están patrocinados por Walmart, jaja. ¡Me encanta!”, “Dime que eres cubana sin decirme que lo eres. Saludos, espero que te lo hayas podido quitar.” o “A mí me pasó una vez que no tenía guantes y cogí una bolsa de nylon de DDS. Me quedó la parte roja del letrero en la cabeza. ¡Rubia superclara, imagínate, jjjj!”.

Desde luego, no es la única a la que le ha pasado algo similar...

Este tipo de situaciones, donde lo cotidiano se convierte en comedia, demuestra cómo el ingenio y el humor son parte fundamental de la identidad cubana. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo parecido?

