La respuesta viral de Diana Fuentes cuando le preguntan por su "outfit check"

Diana Fuentes se ha vuelto viral en redes sociales tras un incidente durante el evento por el cumpleaños de Eduardo Antonio cuando le preguntaron por su “outfit check” (elección de un atuendo específico).

La cantante cubana fue una de las entrevistadas por La Familia Cubana, pero al parecer no le gustaron para nada las pregunta que le hicieron.

“Diana queremos saber tu outfit check, cómo vienes vestida hoy”, le pregunta una de las jóvenes al micrófono.

Al parecer la artista interpretó la pregunta como una especie de burla o frivolidad porque su respuesta fue a la defensiva y muchos piensan que tratando de dejar en ridículo a la persona que la entrevistaba.

“Con un vestido blanco y unos zapatos”, respondió Diana entre risas. Cuando le preguntan si simboliza algo para ella este atuendo, otra vez la cantante reaccionó con un no rotundo y devolviéndole la misma pregunta.

El encontronazo entre la cantante y la joven entrevistadora provocó hasta memes en redes sociales que se burlan de lo sucedido.

La reacción de Diana desencadenó criterios encontrados, unos la critican por su falta de empatía, mientras otros recalcan que esas no son preguntas para una artista.

“Diana tuti ya no suenas ni en los matutinos de la primaria vieja ño”; “La respuesta más perfecta y la pregunta más estúpida”; Para hacer una entrevista ella necesita un poco más de preparación, son preguntas sin sentido”; “Diana qué grande eres, clase ante todo. ‘Qué significa el tuyo’”; “La mató es que preguntar para ti que simboliza tu vestido esa es la pregunta más absurda que alguien pudiera hacer. Tanto así que cuando le preguntaron su misma pregunta para atrás no supo qué decir”; “Respuesta de cubana acomplejada que piensa que la están criticando”; “Diana Fuentes es una artista ella no tiene nada que ver con el género urbano que son a los que le hacen ese tipo de preguntas y empiezan que si los zapatos 2 mil, el reloj 50 mil, las cadenas 600 mil. Hay que saber a quién estás entrevistando”; “Diana es elegante y fina siempre. Qué pregunta tan absurda esa”; “No creo que sea la respuesta. Tal vez la muchacha no hizo bien su pregunta pero no llevaba esa respuesta”, opinaron algunos en redes.

