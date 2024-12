Una cubana protagonizó un video viral al compartir en sus redes sociales una travesura que realizó su "Elfo en la repisa" (Elf on the Shelf), una tradición navideña muy popular. En el video, que ya acumula casi 5 millones de reproducciones, se ve a la madre cubana preparando cuidadosamente la escena en el retrete del baño, pero lo que parecía ser una actividad inocente y divertida desató una ola de críticas inesperadas.

Comentarios como “Es lo más estúpido que he visto” y “Yo a esa moda no me sumo, prefiero crear recuerdos bonitos para mis hijos de otras maneras” inundaron la sección de opiniones del video que colgó la usuaria @yeli_95_ en su perfil de Facebook. Otros usuarios cuestionaron el ejemplo que se les da a los niños, argumentando que esta clase de bromas podría motivar comportamientos inapropiados.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. Algunos defendieron a la cubana y resaltaron el valor sentimental de esta tradición. Una abuela comentó: “Mis nietos se despiertan todos los días buscando a ver qué hizo el suyo y es un placer para mí verlos disfrutar esa ilusión”. Otro usuario expresó su incredulidad ante el nivel de críticas: “Oye, me he quedado boba con todos los comentarios negativos, todo por seguir la ilusión de unos niños. Dios mío, ¿pero ya dónde ha llegado la humanidad?”.

Ante las críticas, la cubana no dudó en responder con firmeza y positivismo. En uno de sus comentarios escribió:

“Así es, muy triste la verdad. Por eso solo estoy contestando lo positivo, porque nadie me va a dañar la ilusión de que mi niño tenga esa ilusión que yo un día tuve también. ¡Gracias por su comentario!”.

En otro mensaje, señaló su frustración con la actitud de algunos detractores: “Si haces videos de polémica está mal y si haces videos bonitos también. Por eso estamos como estamos”.

Lejos de desanimarse, volvió a publicar un segundo video mostrando otra travesura de su elfo y reafirmando su entusiasmo por la tradición: “Increíble que un video con casi 5 millones de reproducciones tenga comentarios tan feos, y muchas de estas personas ni siquiera saben de la tradición de las travesuras del elfo”.

A pesar de las críticas, su intención de mantener viva la ilusión navideña en su familia sigue firme, demostrando que, para ella, las sonrisas de su hijo valen mucho más que cualquier comentario negativo.

