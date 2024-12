Cubana agradece a USA ayuda médica con su hija: "¿Cuándo en Cuba yo iba a tener eso? Allí no sabían ni lo que tenía mi niña"

Una madre cubana que lleva un año y dos meses viviendo en Estados Unidos compartió un conmovedor video en su cuenta de TikTok, donde expresa su profundo agradecimiento a ese país por haberle brindado una nueva oportunidad de vida a ella y a sus hijos. En sus declaraciones, la mujer resalta las diferencias abismales entre su experiencia en Cuba y la calidad de vida que ha encontrado en territorio estadounidense.

En el video, disponible en su perfil de TikTok @lyli0662, la madre comienza reconociendo las dificultades que enfrentan los cubanos en la isla:

“Le di las gracias a este gran país por abrirme las puertas, y hoy nuevamente le doy las gracias, porque si yo y mis hijos estuviésemos en Cuba, nos estuviésemos muriendo de hambre, con toda la miseria que está pasando el pueblo cubano. A nadie le importa, a nadie le interesa, y cada día está peor”, expresó con evidente emoción.

La mujer destacó la posibilidad de salir adelante en Estados Unidos gracias al acceso al trabajo, a la educación gratuita para sus hijos y al excelente sistema de salud. Subrayó que incluso cuando no tiene los recursos necesarios, las ayudas sociales le permiten obtener medicamentos y cubrir las necesidades básicas de su familia.

“Duele mucho, pero estoy muy agradecida de estar en este país porque aquí puedes trabajar, buscarte lo que quieras y darle a tus hijos lo que tú quieras. Las escuelas son totalmente gratis, maravillosas, y el trato en los hospitales es excepcional. No tengo que pagar medicinas porque me dan ayudas, y si no las tuviera, podría pagarlas con mi dinero”, explicó.

Uno de los momentos más emotivos del video fue cuando relató la atención médica que ha recibido su hija en Estados Unidos, en contraste con la precariedad que enfrentaban en Cuba.

“En Cuba mi niña no se sabía lo que tenía, y aquí han hecho todo para ayudarla. Incluso hay una persona que viene a mi casa para ayudarme con ella y con sus necesidades. ¿Cuándo en Cuba yo iba a tener eso? Allí me peloteaban, nadie sabía qué hacer con mi niña”, contó.

La madre también mencionó que, de haber permanecido en Cuba, habría enfrentado serias represalias por defender los derechos de sus hijos. A pesar de las dificultades de emigrar, aseguró que el esfuerzo ha valido la pena por el bienestar y la seguridad de su familia.

“Esa travesía valió la pena. Valió la pena estar aquí y que mis hijos estén conmigo, que no pasen trabajo ni hambre. Estoy agradecida de estar en este país porque se puede salir adelante, poco a poco, aunque sea lento”, concluyó.

Este testimonio refleja las experiencias de muchos cubanos que, en busca de un mejor futuro, han arriesgado todo para llegar a Estados Unidos. La historia de esta madre es un recordatorio de los desafíos y las esperanzas que impulsan a tantas familias cubanas a dejar su tierra natal en busca de nuevas oportunidades.

