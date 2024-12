Reclama 394 millones de Mega Millions, pero solo recibe la mitad por insólito motivo

Vídeos relacionados:

Faramarz Lahijani, un hombre de California, vivió un giro inesperado de fortuna después de ganar el premio mayor de 394 millones de dólares en el sorteo de Mega Millions el pasado 8 de diciembre de 2023.

Sin embargo, su sueño de hacerse con el total de la cifra se desvaneció por una razón muy peculiar: solo presentó un boleto, a pesar de que él afirma haber comprado dos, informó el canal Univisión.

Lo más leído hoy:

El sistema de la Lotería de California, al realizar la verificación, detectó que dos boletos habían acertado los números ganadores. Lahijani asegura que él los compró con los mismos números que ha jugado toda su vida pero solo pudo reclamar la mitad del premio, es decir, 197 millones de dólares, porque se le perdió el segundo boleto.

El hombre asegura que había adquirido ambos boletos en una gasolinera Chevron de Encino, utilizando los mismos números que ha jugado durante los últimos 30 años: 21, 26, 53, 66, 70 y la Mega Ball 13.

Según su versión, los tenía consigo, pero no pudo encontrar uno de ellos en el momento de hacer el reclamo. Ante esta situación, la Lotería de California le comunicó que solo podía cobrar la mitad del premio, ya que la normativa establece que los premios deben ser reclamados con los boletos completos.

El hombre presentó una reclamación formal ante la comisión de la Lotería de California, y posteriormente, en un giro legal, demandó a la institución antes de que venciera el plazo para reclamar el segundo premio. En su demanda, solicita el pago de los 197 millones de dólares restantes, argumentando que el boleto perdido le pertenece legítimamente.

La Lotería de California, por su parte, mantiene su postura de no comentar sobre litigios pendientes y explicó que no tiene medios para identificar al poseedor del segundo boleto no reclamado. Además, recordó que según sus regulaciones, si el boleto no aparece antes de la fecha límite, el dinero se destina a programas de educación pública en California.

Aunque el premio de Mega Millions de 197 millones de dólares se pierde para los ganadores que no reclaman sus boletos, el dinero no desaparece por completo. De acuerdo con la Lotería de California, este dinero será redirigido a los programas educativos del estado, beneficiando a miles de estudiantes.

A partir de abril de 2025, el precio de los boletos subirá de 2 a 5 dólares, una medida que busca aumentar el tamaño de los premios y las oportunidades de ganar, aunque a costa de un costo mayor para los participantes.

Preguntas frecuentes sobre el premio de Mega Millions y los cambios en el juego