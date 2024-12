"Nos dejaron en el infierno": Cubanos en Siria denuncian abandono de la embajada

Vídeos relacionados:

Varios cubanos residentes en Siria han denunciado el abandono por parte de la embajada de La Habana en Damasco tras la caída del presidente Bashar al-Assad a inicios de diciembre de 2024, un acontecimiento que desató un caos generalizado y un aumento de la violencia en el país.

A través de testimonios compartidos con Martí Noticias y 14yMedio, los ciudadanos cubanos han expresado su desesperación por la falta de apoyo y asistencia de la misión diplomática cubana, mientras se enfrentan a un contexto de inseguridad extrema.

Susel Gavira, residente en Tartús, en la costa siria, relató cómo su familia ha quedado desamparada. "Nos dejaron aquí perdidos, en el infierno, sin darnos una mano, sin decirnos nada, como si no fuéramos su gente. Tengo conocidos de Venezuela, México, España, y todas las embajadas se comunicaron con ellos, menos la nuestra", comentó.

Gavira, quien pertenece a la minoría alauí, explicó que la situación se ha vuelto insostenible para su familia, especialmente por la inseguridad que enfrentan.

"No puedo enviarlos a la escuela porque no sé qué les va a pasar. Mi hija tiene 17 años y mi hijo 15. Me da terror", expresó con angustia.

La denuncia de Gavira fue respaldada por su hermana, Sawsan, quien reside en la ciudad de Jableh. En un mensaje enviado a Martí Noticias, Sawsan subrayó que la familia permanece encerrada en su hogar, con miedo constante.

"Solo queremos salvar la vida. Queremos que nos saquen. Estamos en la casa con las puertas cerradas y con miedo las 24 horas. Yo quiero saber si hay alguien que nos pueda ayudar a salir de Siria", manifestó.

Samir Jesús Mahmoud Gavira, otro miembro de la familia, también hizo un llamado urgente por medio de un video divulgado por 14ymedio y enviado a Martí Noticias.

Samir, quien se encuentra en Tartús, describió la situación afirmando que "no hay luz ni internet, apenas tenemos velas. Las armas están en manos de todos: hombres, mujeres, niños. Se están robando bancos, instituciones gubernamentales, lo que sea. No sé qué voy a hacer. Necesitamos salir de aquí cuanto antes", dijo.

El conflicto en Siria ha dejado más de 231,000 muertos y numerosas víctimas entre los civiles. Tras más de una década de guerra, los rebeldes lograron derrocar a Bashar al-Assad, pero la situación sigue siendo caótica, con facciones armadas controlando distintas áreas del país. En este contexto, la población cubana en Siria se ha sentido particularmente vulnerable.

Los esfuerzos de evacuación, en cambio, han sido limitados. El gobierno cubano evacuó recientemente a su personal diplomático, trasladándolos a la Embajada de Cuba en Líbano, donde permanecen a salvo. Sin embargo, los cubanos que residen en Siria no han recibido ningún tipo de apoyo similar.

"Todo está cancelado. Mi familia ya había iniciado el trámite en el consulado de España para obtener la nacionalidad, pero ahora todo se ha detenido", lamentó Samir Gavira. En su mensaje, también hizo un llamado al presidente de España, Pedro Sánchez, para que se considere la situación de los cubanos en Siria y se les ofrezca ayuda internacional.

Mientras tanto, el gobierno cubano ha guardado silencio sobre las denuncias. El presidente Miguel Díaz-Canel, a través de un mensaje en X, manifestó su preocupación por los acontecimientos en Siria y expresó un llamado al respeto de la soberanía del país y la seguridad de las misiones diplomáticas, pero no se ha pronunciado sobre la falta de asistencia a los ciudadanos cubanos en territorio sirio.

