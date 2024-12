Advierten sobre monos deambulando por zonas residenciales de Florida: ¡No los alimenten ni se acerquen!

Vídeos relacionados:

La Policía emitió una advertencia a los residentes de Orange City, en el centro de Florida, luego de que fueran vistos monos deambulando por zonas residenciales de esa ciudad, en las últimas semanas.

Tras recibir “múltiples informes de avistamientos de monos” dentro de la ciudad del condado de Volusia, el Departamento de Policía advirtió a los pobladores que debían mantenerse alejados de los primates.

“¡No alimente ni se acerque a estos animales!”, ordenaron las autoridades en la alerta publicada a inicios de semana en redes sociales.

Además, pidieron a los residentes que, si encuentran un mono, se comuniquen de inmediato con la Comisión para la Conservación de la Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) “para obtener ayuda”.

Una norma de FWC aprobada en 2017 prohíbe alimentar a los monos salvajes en Florida, pues “crea un riesgo elevado para la salud humana porque los pone en contacto más cercano con las personas”. Es más probable que los primates regresen a un área y pueden volverse agresivos si las personas los alimentan, según los expertos.

Esta regulación se puso en vigor con el propósito de “promover una mayor seguridad pública y reducir los problemas de salud asociados con estos animales”.

¿“Invasión” de simios?

Las imágenes difundidas este lunes por la Policía de Orange City muestran a un mono caminando despreocupado por la cerca de una vivienda y en otra fotografía, se le ve sentado cómodamente sobre la valla, como posando para sus redes sociales.

Las autoridades no han precisado si se trata de varios primates o del mismo que ha sido visto en diferentes ubicaciones. Y es que también ha habido avistamientos de monos en la ciudad de Deltona, en el propio condado de Volusia.

“Es una de esas situaciones que ocurren una vez en la vida y de las que no esperas formar parte”, declaró un residente de Orange City a la estación WESH-TV, afiliada de NBC. Especialistas de la FWC informaron que suponen que el mono “probablemente vino del norte”.

Otro vecino del área contó asombrado: “Posiblemente pesaba unas 50 libras, aunque creo que era más que eso. ¡Definitivamente era una criatura grande!”.

La estación televisiva Fox 35 News entrevistó a Colin Innes, capitán de un barco turístico, quien durante una travesía por el río St. Johns, la semana anterior, avistó a un mono entre los árboles y lo grabó con su teléfono. El video se hizo viral en redes sociales.

“Vi algo que se movía. Lo miré y pensé: ‘No, eso no puede ser lo que creo que estoy viendo’. Me tomó completamente por sorpresa, no es algo que se ve en Orange City todos los días”, relató.

“Terminé siguiéndolo durante aproximadamente media hora y tomando tantos videos y fotografías como pude porque eso no es algo que se vea muy a menudo por aquí”, admitió Innes, que llamó a la FWC para avisar de la presencia del animal.

Expertos en vida silvestre dijeron que parecía ser un macaco rhesus, especie que se adapta con facilidad a diversos entornos. Estos primates fueron introducidos en el estado de Florida, específicamente en el área de Parque Estatal Silver Spring, en la década de 1930, como parte de una atracción turística.

Mientras tanto, el director de la escuela primaria Timbercrest, en Deltona, advirtió a los padres después de ver a un mono correr por el área de entrada de los niños a la escuela, el miércoles de la semana pasada, reportó CBS News.

Isaac Rempe, de Affordable Wildlife Removal, dijo a Fox que si se ve a un mono salvaje en Florida, “lo mejor y más importante que se puede hacer” es reportarlo a la FWC y “dejarlo en paz”.

El experto advirtió: “No se debe intentar capturarlo por cuenta propia. Hay varias razones para ello. Los monos son extremadamente inteligentes. ¡Tienen dientes grandes! No es algo que se quiera intentar capturar, porque puede lastimar”.

En noviembre pasado, 43 monos se fugaron de un centro de investigación en Carolina del Sur, tras lo cual las autoridades emitieron alertas para que los residentes cercanos aseguraran las puertas y ventanas de sus casas. Cuatro de estos monos aún siguen sueltos.

