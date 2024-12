Una cubana utilizó su cuenta de TikTok para expresar por qué no tiene intenciones de regresar a su país natal después de su visita tras dos años viviendo en Estados Unidos.

En su video viral, Cindy Paz Delgado (@cindypazdelgado) comenzó exponiendo la razón principal: los costos. "Lo obvio, todo está extremadamente caro", afirmó. Sin embargo, lo que más le dolió fue la falta de empatía y el cambio en la calidad humana. "Una vez llegas al aeropuerto, todo el mundo piensa que eres un cajero automático", lamentó.

Relató que el reencuentro con familiares y amistades le resultó decepcionante después de esos primeros abrazos, pues sintió que las miradas y el trato ya no eran los mismos desde su partida. "Te ven diferente. Todos quieren contarte lo mal que les va. Lo sé, sé que les va mal", expresó.

La joven mencionó que, aunque ella quería compartir sus experiencias y logros, notó que a nadie le interesaba su bienestar. "Durante horas puedes hablar de las cosas que haces, pero todo el mundo está en un limbo, pensando en qué me dará este", concluyó.

Este tipo de testimonios reflejan el sentir de muchos cubanos de la diáspora, quienes, al regresar a su tierra, enfrentan una realidad marcada por la crisis económica y un cambio en las dinámicas sociales y familiares.

Las reacciones a sus palabras no se han hecho esperar, y mientras que algunos no ven sus viajes a Cuba desde el mismo punto de vista, hay quienes se han visto reflejados en su experiencia. "Es un tema controversial y muchos se sienten ofendidos y aludidos, claro que todos no son iguales, pero es una pena que se estén perdiendo los valores de consideración y empatía de la mayoría", comentó Cindy respondiendo a uno de los comentarios que le dejaron junto al video.

