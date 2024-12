Una cubana residente en Estados Unidos decidió responder con contundencia a un mensaje que recibió en TikTok. En el video, Gwendoline García (@gwendolinegarcia8) confronta a una usuaria que cuestionó sus logros.

Con tono firme y sin rodeos, expresó: "La que no entendiste nada eres tú. Cuando te dije que los logros los tengo, es porque los tengo, no porque especulo. Con mi dinero hago lo que me da la gana. El que puede, puede, y el que no puede, critica. Así que aguanta."

Acompañando su declaración, la cubana mostró su colección de vehículos y una de sus residencias, aclarando de manera irónica: "Estos son mis carros y esta es mi humilde casa. Humilde no, grandota, grandísima y buenísima. Una de ellas, porque tengo más."

El video rápidamente se volvió viral, generando opiniones divididas entre quienes la apoyan y quienes cuestionan su actitud. Sin embargo, su mensaje fue claro: sus logros son tangibles y no meras especulaciones.

Algunos comentarios de los usuarios fueron los siguientes:

"Lo que hace rica a una persona es su personalidad. Usted tendrá sus motivos para responder así, pero que prevalezca su humildad, porque nos despedimos de la vida y no nos llevamos ni un dólar."

"Oye, si esa es Gwendoline, ¡buena respuesta! Bendiciones."

"¿Y qué pasó aquí? Esa cantidad de casas y carros... ¡Qué riqueza! Disfrútalo todo, que al final nos vamos sin nada. Así que disfrute en vida."

"Ay, pero la gente no para de criticar. Felicidades, mi vida, por tus logros. Que lleguen más. Aquí para conseguir un alfiler hay que luchar; comer es un logro en este país. Pero como dices, la que tiene, puede."

"Señora, me toca criticar porque no tengo nada de eso... ¡Nada! Muchísimas bendiciones, se ve que has trabajado mucho para obtener lo que tienes. Presúmelo, que tú lo sudaste. Bendiciones."

"Las personas siempre tienen que hablar negativo. Brille usted y que le vaya muy bien. Muchas bendiciones."

"Me encanta ver cómo los cubanos llegamos a este país y triunfamos así. Bendiciones, mi señora, usted es una reina."

Este tipo de contenido refleja el auge de los cubanos en redes sociales que, tras emigrar, muestran su progreso y estilo de vida en Estados Unidos, en ocasiones como respuesta a las críticas que reciben.

