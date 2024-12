Jeff Bezos desmiente rumores sobre millonaria boda con Lauren Sánchez y da un consejo

Vídeos relacionados:

El magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha negado rotundamente los rumores que apuntaban a una extravagante boda con su prometida, la periodista Lauren Sánchez, que supuestamente se celebraría antes de acabar el año Aspen, Colorado, con un costo estimado de 600 millones de dólares.

El CEO de Pershing Square, Bill Ackman, desmintió la información en X, calificándola de inverosímil.

"Esto no es creíble. A menos que compres una casa para cada uno de tus invitados, no puedes gastar tanto dinero", ironizó.

Horas después, el propio Bezos retomó esa publicación para reafirmar que los rumores eran falsos.

“Todo esto es completamente falso, nada de esto está ocurriendo”, escribió Bezos, reaccionando a los reportes que habían circulado ampliamente en redes sociales y en algunos medios de prensa internacionales.

El multimillonario no solo desmintió el rumor, sino que reflexionó sobre la velocidad con la que las mentiras se propagan en la era digital.

“El viejo dicho de 'no creas todo lo que lees' es más cierto hoy que nunca. Ahora las mentiras pueden recorrer TODO el mundo antes de que la verdad pueda siquiera ponerse los pantalones. Así que tengan cuidado y no sean crédulos”, añadió.

“Será interesante ver si los medios que 'cubrieron' y difundieron esta historia hacen una corrección”, añadió el empresario, destacando el nivel de escrutinio mediático que enfrentan figuras públicas como él.

La especulación se originó en un artículo del Daily Mail, que citaba a una "fuente bien informada" y detallaba presuntos planes para una ceremonia lujosa en el rancho de 160 acres del actor Kevin Costner, ubicado en la exclusiva localidad de Aspen.

"Dicho esto, espero que celebres una boda épica. Es bueno saber que en algún lugar del mundo están sucediendo acontecimientos épicos, incluso si uno no está presente. Un mundo donde ocurren eventos asombrosos en algún lugar es mejor que un mundo donde no ocurren en ninguna parte", escribió entre los comentarios el mismísimo Elon Musk, dejando entrever que, sea cuando sea, él no estaría entre los invitados.

La relación entre Bezos y Sánchez

Jeff Bezos y Lauren Sánchez hicieron pública su relación en 2019, poco después del divorcio del magnate de su primera esposa, MacKenzie Scott.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación que combina discreción y apariciones en eventos de alto perfil.

Lauren Sánchez, de 54 años, es una periodista y empresaria con una destacada carrera en los medios. Ha trabajado como presentadora en cadenas como FOX y CNBC, además de ser fundadora de la productora Black Ops Aviation, especializada en filmación aérea.

Sánchez también es madre de tres hijos: Nikko, fruto de su relación con el exjugador de la NFL Tony González, y Ella y Evan, de su matrimonio con Patrick Whitesell.

En mayo de 2023, Bezos y Sánchez anunciaron su compromiso durante un viaje a Positano, Italia, rodeados de amigos cercanos como Bill Gates y Leonardo DiCaprio.

Aunque no han revelado públicamente los detalles de su boda, Sánchez ha comentado en entrevistas sobre su entusiasmo por los preparativos.

Las críticas sociales y laborales hacia Bezos

Los rumores sobre la supuesta boda millonaria no tardaron en generar reacciones negativas en redes sociales, especialmente en el contexto de las protestas laborales que enfrenta Amazon.

Algunos usuarios criticaron el contraste entre la supuesta opulencia de la supuesta boda y las condiciones laborales de los empleados de la compañía.

“Para ponerlo en perspectiva, Bezos podría dar un aumento de 2 millones a cada uno de sus 275,000 repartidores de Amazon, y aún sería 50 millones más barato que su boda”, comentó un usuario en X.

Actualmente, trabajadores de Amazon en Nueva York y otros estados están en huelga, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales.

Aunque los rumores de la boda han sido desmentidos, el escrutinio público hacia Bezos y su fortuna, estimada en 250.000 millones de dólares, sigue siendo constante.