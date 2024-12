Cubano en EE.UU. reflexiona sobre la Navidad para muchos inmigrantes: "Su corazón no está aquí"

Este final de año no será igual para todos. Para muchos, las fiestas se viven lejos de los seres queridos, en un lugar que no se siente del todo como casa. Así lo describe un cubano en Estados Unidos, quien en un emotivo mensaje reflexiona sobre cómo los inmigrantes enfrentan la soledad y la nostalgia durante estas fechas. "Se están acercando las fiestas de fin de año, pero para muchos no va a haber fiesta, porque hay muchas personas que están aquí físicamente, pero su corazón no está aquí", comparte en su video.

Desde su cuenta @i.am.ivey, el creador profundiza en la desconexión que muchos sienten al vivir lejos de su país de origen. "Muchas personas que van a terminar un año de sufrimiento y no saben si el año que viene va a ser igual. Muchas personas están tristes porque no pueden viajar", señala, aludiendo a aquellos que pasan estas fechas añorando abrazos y momentos que quedaron en el pasado.

En sus palabras, describe cómo las celebraciones a veces se convierten en un intento por encajar. "Hay personas invitadas a casas de extraños para simular alegría, para tirar una foto en una mesa llena de comida y una pila de sentimientos falsos. Después que se tiró todo el mundo la foto, está todo el mundo sentado aburrido", reflexiona, añadiendo que, aunque algunos intentan mantener la ilusión, la ausencia de la familia siempre pesa.

El video ha tocado fibras sensibles entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar desde sus propias experiencias. "Nunca había escuchado algo más real que eso que dices"; "Es muy triste pasar otro año sin mis hijos y nietos"; "Para mí, no hay fiesta. Estoy ausente", escribieron usuarios que se identificaron con el mensaje. Otros, como quien asegura que estas fechas son "la más dolorosa del año para los que emigramos", agradecieron la honestidad del creador y le enviaron bendiciones.

Para muchos inmigrantes, la Navidad y el Año Nuevo no son solo un cambio en el calendario, sino una prueba más de las decisiones difíciles que han tomado en busca de un mejor futuro. Y aunque no todos celebran con fiestas, queda el deseo compartido de un nuevo año lleno de esperanza y propósito.