"Me la vi fea": Cubana relata su experiencia con Inmigración en Aeropuerto de Miami tras regresar de la isla

Una cubana relató en días recientes a sus seguidores en TikTok el mal momento que vivió en el Aeropuerto de Miami a mediados de este mes, cuando la llevaron al “cuartico de Inmigración” mientras intentaba hacer su conexión para seguir su viaje a Texas, estado en que reside.

La internauta, identificada en redes como “Kenia cubana texana”, aclaró que ella llegó a Estados Unidos a través de reunificación familiar, es decir, que no entró por frontera ni nada parecido.

Sin embargo, dice que eso no la eximió de sentirse “presionada y acosada” durante un extenso interrogatorio en el Aeropuerto de Miami.

La joven contó que ella viajó a la isla solo por tres días, del 13 al 16 de diciembre, a ver a sus tres abuelos.

Dice que no iba hace casi un año a Cuba, pero durante el intenso e intimidante interrogatorio le preguntaron cuántos días fue a la isla, a qué fue, le preguntaron si había traído bebidas alcohólicas, medicinas y comida de la isla. También le preguntaron si traía dinero en efectivo.

La joven negó haber traído dinero, pero sí admitió que tenía en su equipaje dos botellas de ron, dulces y algunas medicinas, todo de su propiedad.

Cuenta que la sometieron a juramento y que le retiraron el equipaje para inspeccionarlo minuciosamente.

Finalmente le quitaron las medicinas, le rompieron las botellas y le botaron los dulces.

“Aquí no queremos nada de la Cuba comunista, me dijeron. Pasé el peor momento de mi vida. Me dijeron que no se puede traer nada de Cuba aquí, que no se permite nada”, precisó Kenia.

La joven precisó que le tomaron las huellas digitales y que se sintió tratada como una “criminal”, le revisaron incluso hasta una cartera donde tenía una “notica” íntima que le había hecho su novio.

“Caballero, la cosa con Cuba está mala, y ya les digo, yo no tengo nada que ver, hacía un año que yo no iba a Cuba. Fui a ver a mis tres abuelos”, reiteró a modo de advertencia, en un mensaje destinado sobre todo a personas que puedan tener otras situaciones migratorias más delicadas.

Kenia explicó que el oficial de Inmigración que la atendió escribió mucho en una computadora, y que el temido “cuartico” estaba lleno de viajeros como ella, rellenando documentos.

La joven comentó que en caso de que decida regresar a Cuba en algún momento, no traerá absolutamente nada porque al hacerlo uno está poniendo en riesgo la residencia, la entrada a Estados Unidos y muchas otras cosas.

Kenia calificó ese como “el peor viaje de su vida”, y aseguró que el trámite de Inmigración fue tan demorado que casi casi pierde su conexión a Texas.

En el apartado comentarios de su publicación, muchos cubanos criticaron a la joven por haber traído de Cuba bebidas, alimentos y hasta medicinas… Algunos incluso cuestionaron qué medicinas se puede traer de la isla si allí no hay “ni aspirinas”.

Otro grupo de internautas fueron más compasivos y agradecieron a Kenia sus recomendaciones o le aconsejaron que nunca más traiga nada de Cuba para ahorrarse un mal rato como el descrito.

En los últimos meses son varios los cubanos con residencia legal en Estados Unidos que han asegurado haber sido cuestionados por las autoridades migratorias en el Aeropuerto de Miami.

En marzo, en un audio enviado al periodista Mario J. Pentón, un cubano con residencia en EE.UU. contó que fue advertido en la oficinas de Inmigración del Aeropuerto de Miami sobre la posibilidad de perder su estatus migratorio tras regresar de su tercer viaje a Cuba en un lapso de tres meses

A comienzos de marzo, una cubana con I-220A que obtuvo su residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano reveló que al regreso de un viaje a Cuba en el Aeropuerto de Miami un oficial de Inmigración la amenazó con la posibilidad de perder su residencia si continuaba viajando a la isla.

En declaraciones al periodista Javier Díaz para Univision, la mujer explicó que ella había aplicado a la residencia por un caso de asilo político pero después cerró ese expediente una vez que obtuvo su residencia por la I-220A. Sin embargo, el oficial fue enfático al decirle que todo el que entra por frontera no debe regresar a Cuba.

A finales de febrero trascendió el testimonio de otro cubano que llevaba casi 18 años residiendo en Estados Unidos y recibió similar advertencia de parte de un oficial de Inmigración tras regresar de un viaje a la Isla junto a su esposa y sus hijos.

A pesar de decirle que había entrado en lancha, que se había acogido a la Ley de Ajuste Cubano y que llevaba casi 18 años en territorio estadounidense, donde tenía Green Card permanente, el oficial de Inmigración insistió en recomendarle que no regresara a la isla.

En noviembre del pasado año el senador estadounidense Marco Rubio cuestionó la situación de los cubanos que son acogidos como refugiados en EE.UU. y después viajan a Cuba, país del que supuestamente salieron huyendo de la persecución política.

Dirigiéndose al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el senador le planteó el caso de los cubanos que adquieren el estatus de refugiado en EE.UU. y que un año después están de vacaciones en Cuba, país del que supuestamente huyeron por motivos políticos.