El rapero y compositor cubanoamericano Pitbull marcó un hito en la tradición de fin de año al instalar, este viernes, el último cristal en la icónica bola de Times Square.

Esta esfera, cuya caída simboliza el cierre del año, protagonizará la celebración de Año Nuevo 2025 en el corazón de Nueva York.

Lo más leído hoy:

Pitbull no estuvo solo en esta labor simbólica. Se unió a Joy Mangano, fundadora de la empresa de limpieza CleanBoss, en una operación que combinó limpieza e instalación de cristales en la icónica esfera del edificio One Times Square. Este rascacielos, actualmente en proceso de renovación, reabrirá en 2025 tras años de trabajos que transformaron la imagen de uno de los puntos más transitados de Nueva York.

"Yo era un niño que limpiaba casas con mi madre, y hoy estoy aquí para representar un producto que simboliza a todos los excluidos, los que limpian hoteles, edificios y hogares. Quiero hacerles saber que los sueños se pueden cumplir", dijo el cantante, conocido también como "Mr. Worldwide", quien expresó su gratitud y recordó sus humildes comienzos.

Tras estas palabras, Pitbull instaló el cristal final de la esfera mientras Mangano lo limpiaba con su producto estrella.

Luego, el rapero encendió la bola en un brillante tono rojo al ritmo de su éxito "Fireball", desatando el entusiasmo entre los asistentes.

La singular esfera de Times Square

La esfera geodésica, que alcanza casi cuatro metros de diámetro, está adornada con 2,688 triángulos de cristal que este año fueron completamente reemplazados por primera vez en una década.

Los nuevos cristales incluyen dos diseños innovadores creados por la empresa neoyorquina Gillinder Glass.

One Times Square: Decorado con líneas largas y un círculo en la parte superior, simbolizando el edificio y poste donde se sostiene la bola.

Ever Crystal: Con tres pares de anillos entrelazados, rodeados de facetas diamantinas y decorados con la letra “E” de ever (siempre), representando la unidad.

Estos cristales permiten que la esfera se ilumine con más de 16 millones de colores vibrantes y miles de millones de patrones, creando un espectáculo visual único.

Historia de una tradición centenaria

La caída de la bola de Times Square comenzó en 1907, cuando se dejó caer por primera vez una esfera de hierro y madera con bombillas incandescentes.

Aquella bola, diseñada por el inmigrante metalúrgico Jacob Starr, pesaba 318 kilogramos y tenía un diámetro de 1.52 metros.

A lo largo de los años, la esfera ha evolucionado tecnológicamente, desde su diseño inicial hasta la actual, equipada con tecnología LED avanzada.

Aunque la celebración se suspendió en 1942 y 1943, debido a los apagones nocturnos durante la Segunda Guerra Mundial, Times Square se convirtió en un espacio de reflexión donde las multitudes recibían el año nuevo en silencio, seguido del sonido de campanas desde el One Times Square.

La ceremonia de fin de año no sería completa sin los elementos clásicos: fuegos artificiales, confeti con mensajes escritos por asistentes y la música de "New York, New York" de Frank Sinatra, que acompañará la transición al 2025.

Este acto, cargado de simbolismo y tradición, reafirma a Times Square como un epicentro de celebración mundial, y este año tuvo un toque especial con la participación de Pitbull y su emotivo mensaje sobre el poder de los sueños y la perseverancia.