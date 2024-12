"Nunca más volveré a ir a Cuba": Las razones de una cubana que desata polémica en redes

Un video de TikTok ha generado un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales, después de que una cubana compartiera su decisión de no regresar a la isla. La creadora de contenido Maryfra Aventuras (@maryfraaventuras) explicó en un emotivo mensaje las razones personales que la llevaron a tomar esta difícil determinación.

“Nunca más volveré a ir a Cuba porque mi país, mi propio país se me salió del corazón”, afirmó en el video, que rápidamente se viralizó. La joven, quien reside fuera de la isla, expresó que hace apenas cuatro meses soñaba con regresar para visitar a su familia, pero la crisis que afecta a sus seres queridos la ha llevado a reconsiderar esa idea.

“Cada vez que mi familia me llama es para decirme de lo malo que está todo”, continuó en su desgarrador testimonio. Según explicó, el dolor de presenciar la realidad que viven sus allegados ha sido demasiado para ella. “¿A qué voy a ir? A sufrir, a deprimirme. Esa ha sido mi decisión”, concluyó.

La joven destacó que, aunque no viajará a Cuba, sigue brindando apoyo a su familia desde el extranjero. “Desde aquí hago lo que puedo: les envío dinero aunque no alcanza, comida aunque es carísima. Simplemente hago lo que está en mis manos, pero no puedo hacer más que eso”, confesó con evidente frustración. “Es mi decisión, no voy a regresar a Cuba”.

El video, que acumula miles de vistas y comentarios, ha desatado un intenso debate. Algunos usuarios expresaron su comprensión y empatía hacia Maryfra, reconociendo que la situación en Cuba puede ser emocionalmente abrumadora para los que están en el exilio. Otros, sin embargo, criticaron su postura, argumentando que abandonar físicamente a su país no es la solución y que debería encontrar maneras de reconectar con sus raíces.

La publicación también ha servido para reflejar el sentimiento de desesperanza que embarga a muchos cubanos dentro y fuera de la isla, atrapados entre el deseo de apoyar a sus seres queridos y las limitaciones impuestas por la dura realidad económica y social que atraviesa Cuba.

