Lara Crofs sobre Bebeshito: "Tiene más poder de convocatoria que Díaz-Canel con sus ridículas marchas"

Continúan las reacciones al multitudinario concierto del reguetonero cubano Oniel Bebeshito el sábado en el Pitbull Stadium de Miami, donde 20 mil personas disfrutaron a rabiar del espectáculo.

Desde Cuba, la activista Yamilka Lafita (Lara Crofs) calificó el suceso como un jonrón "por encima de tercera con las bases llenas", y aseguró que en este mes he escuchado hablar más de ese concierto que de la libreta de racionamiento.

Lara admitió que no conoce ni consume la música de Bebeshito, pero la hace feliz ver el triunfo de los cubanos y que 20 mil de ellos se reúnan en un estadio a pasarla bien sin importar ideologías, religión o cualquier otro tema divisorio.

"Ayer este hombre demostró que ahora mismo tiene más poder de convocatoria que Díaz-Canel, con sus ridículas marchas de ignominia. Y eso también es un indicador de la poquísima aceptación que tiene el régimen", señaló en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Lara Crofs

La activista recordó que la comunidad cubana está dividida por los que emigraron o los que están presos, subrayó que hay un único responsable por ello y pidió a sus compatriotas dejar de culparse unos a otros.

"Aquí nadie es más o menos patriota por ir a un show. Paren tanto los de aquí, como los de allá. Sobre todos esos que se erigen a 90 millas bastiones de la verdad y el patriotismo mercantil y aquí no dijiste ni pío. Decirle a los demás a dónde deben o no ir, no te toca", recalcó.

Por último, Lara expresó que el triunfo de un artista cubano debe ser motivo de orgullo, porque la gran mayoría no son más que gente joven persiguiendo un sueño que en su patria le negaron.

"Ha sido el primer reguetonero cubano en llenar un estadio él solito y dar un show a la altura de lo que esperaban sus espectadores. Por mi parte le agradezco el emotivo momento que le dedicó a José Manuel Carvajal, me gusta que la gente se respete y sienta empatía y solidaridad por los suyos", comentó.

"Anoche este chamaco le hizo 'amarre' a toda su afición y le dijo a las malas lenguas: 'sal de arriba de mí que tú pesas'. Felicidades, cubano, lo lograste, y eso también está genial", concluyó.

