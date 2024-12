Ulises Toirac, sobre la tasa cambiaria flotante: "Los productos y servicios continúan subiendo"

Vídeos relacionados:

El popular actor, humorista, guionista y director de televisión y teatro Ulises Toirac no se fía de las bajadas del dólar y el euro a la hora del cambio por pesos cubanos tras el anuncio del primer ministro, Manuel Marrero, de que en 2025 funcionará una tasa variable (el régimen se refirió a ella como tasa flotante).

A Toirac le llama la atención que a la par que bajan el euro y el dólar, suben los precios de los productos y servicios. En su opinión, "el Estado no puede inyectar la tasa indefinidamente y entonces viene la 'cagástrofe'. No soy Noscagamus... cuenta de bodeguero", escribió en su perfil de Facebook.

Lo más leído hoy:

Para Toirac, las consecuencias de esta 'nueva' medida gubernamental desembocarán previsiblemente en más de lo mismo, aunque él lo dice de otra manera. "Verde y con punta... " (guanábana), como se dice en Cuba.

Ulises Toirac se refiere al anuncio hecho por el primer ministro Manuel Marrero de que Cuba implementará una tasa flotante en 2025, ajustando el valor de la moneda según la oferta y la demanda.

Tras el anuncio de Marrero durante la última sesión del Parlamento, en diciembre de 2024, el peso cubano mostró una ligera apreciación en la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI), publicada a diario por elTOQUE y de la que se hace eco CiberCuba. Según este seguimiento de la moneda, el dólar ha bajado desde los 325 pesos que marcaba entre el 14 y el 17 de diciembre hasta los 300 pesos que marca este 30 de diciembre.

El descenso, según los expertos, podría deberse al aumento de la llegada de cubanos que viajan a la Isla para pasar allí el fin de año y ponen en circulación más divisa y a más oferta, con la misma demanda, por ley del mercado, bajan los precios.

Sin embargo, la medida podría deberse también a una acción estatal, como sugiere Ulises Toirac, lo que invita a pensar que esta acción no puede ser indefinida y en el momento en que pare, la tasa de cambio se disparará.

El análisis del humorista se llenó de inmediato de comentarios como el de Gabriel Jarquin Velázquez que lamenta que el régimen siga diciendo que "el problema de Cuba es económico y no político".

Otra usuaria de Facebook, Ana Judith Rizo bromea con que "ojalá existiera en Cuba un Consejo de Ministros formado por bodegueros", en alusión al análisis simple que propone el humorista en su post.

En la misma línea, Zuren Matutes Fabelo señala que "esta gente sigue jugando al comunismo, para seguir teniendo control absoluto de todo el dinero que se mueve, cuando está más que demostrado que esas políticas económicas de la izquierda no funcionan", dijo en referencia al primer ministro Manuel Marrero.

Menos fe muestra José Luis Villa Zulueta. "En resumen, los chapuceros lanzando piedras a ciegas para intentar acertar en algo", insistió en alusión a la política de prueba y error que desde que se puso en marcha la Tarea Ordenamiento en 2021 viene defendiendo el régimen de Miguel Díaz-Canel, hasta reconocer en 2023 que había sido un fracaso.

A modo de conclusión y dándole la razón a Ulises Toirac, el usuario de Facebook Eliéser Díaz advirtió que esta nueva medida del régimen tendrá un "efecto bumerán". "¿Hasta cuándo los experimentos?", se preguntó Noel Domínguez. Kuba King lo resume con un lapidario: "Le tiro unos 400 pesos para febrero.... Díganme loco" a lo que Ulises Toirac le contestó que a su juicio, se queda corto.

Sesenta años de experiencia

Ulises Toirac ha bromeado con la experiencia que atesora tras sesenta años en Cuba y que le sirve a la hora de valorar lo que le espera a la isla en 2025. "Vivir más de sesenta veces la experiencia y pasar por todos los estados económicos y laborales, permite eso: tener manera de apreciar con justeza, de tener tamaño de bola. Estados comparativos le llaman los 'sesos-pesados'.", escribió en Facebook.

El humorista cree que este año 2024 ha sido "el peor", pero no se atreve a asegurar que 2025 será mejor. "Este sin dudas es el peor, aunque reconozco que pudiera ser más malo. El tener la edad de la que hablaba antes, me ha enseñado que nunca se está que "peor imposible" ¡Mentira! Si te golpeó un auto, se dio a la fuga, no hay nadie cerca, te quedaste sin batería en el móvil, y llueve... siempre existe la posibilidad de que además, te tires un peo y te cagues, por poner un ejemplo. Siempre hay manera de estar más mal. Te lo aseguro", señaló el clave de humor.

Y confiesa, no sin arrancar una sonrisa, que ha tenido un 2024 duro. "Este ha sido mi peor año por varias razones, tanto desde el punto de vista personal, es decir, a escala de inviduo, como social. Viendo que la crisis económica que hay en todo el mundo aquí alcanza ribetes de locura y que no se perfila un rumbito que majomeno me dé una esperanza de que va y este año con esta medida y con la otra "tu va a ver que sí"... Es duro. Si a eso le sumas un profundo desamparo textil, alimentario y de dinero... Vaya no es por ná... Lo único que me falta es el peo".

Sin embargo humorista al fin y al cabo, siempre le pone a sus textos una gota de optimismo: "No por ello dejo de trabajar, de escribir, de fundar, de planear. Vivir es eso: moverte. Otra cosa sería sobrevivir en modo crustáceo, y ya la vida es muy corta pa meter pausa y ponerse a hibernar", concluyó.