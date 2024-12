Un video publicado en TikTok por una cubana de Florida ha generado un intenso debate en redes sociales. La mujer, visiblemente molesta, cuestiona las críticas dirigidas al concierto de Oniel Bebeshito en Miami, donde algunos lamentaron que no se realizaran proclamas políticas en contra del régimen cubano.

En el video, la cubana expresó su desacuerdo con quienes afirmaron que en el evento se debió gritar "¡Abajo la dictadura!". Con un tono directo y sin rodeos, la usuaria @browsbyzahily dijo:

"Yo me maravillo con todas estas personas que están diciendo que en el concierto del Bebeshito tenían que haber gritado abajo la dictadura. Yo quiero que me expliquen a mí qué se logra en un concierto abajo la dictadura, a ver, ustedes que nunca hicieron nada en Cuba. Todos ustedes son unos cara tablas, tienen que comprarse un pasaje e irse para allá para Cuba, al parque de la revolución, y decir abajo la dictadura, eso es lo que tienen que hacer."

La mujer argumentó que los conciertos son espacios para disfrutar y desconectarse, no para abordar temas políticos. Señaló que quienes exigen estas manifestaciones desde el exilio muchas veces no tomaron acción directa contra el régimen mientras vivían en Cuba:

"Paren de mandar a los de aquí y a los de Cuba lo que ustedes nunca tuvieron los ovarios de hacer. A un concierto se va a disfrutar y a bailar, de quien sea, de Bebeshito o Marc Anthony. No manden más a la gente a hacer lo que ustedes nunca hicieron."

Además, desafió a quienes la critiquen, asegurando que su postura es razonable y que nadie ha explicado de manera contundente qué se logra gritando consignas contra el régimen en un evento musical:

"Quiero que me expliquen con una razón contundente qué se resuelve diciendo en un concierto abajo la dictadura, que alguien me diga algo razonable, no estupideces. A mí me da igual que me quemen por este video, porque ninguno ha hecho absolutamente nada para tumbar lo de allá y menos desde aquí."

El video no tardó en volverse viral, generando comentarios encontrados en redes sociales. Mientras algunos respaldaron la opinión de la mujer, muchos otros no tardaron en responder con críticas recordando que durante el concierto se gritó "Sufre Otaola".

Por otro lado, hubo quienes apoyaron su punto de vista y respaldaron que no se logra nada gritando abajo la dictadura en un concierto: "No se logra nada, lo único que hace el cubano es criticar y destilar odio." o "Bien dicho, que compren un pasaje y vayan a Cuba a gritar, aquí no, aquí no los escucha nadie.", dijeron algunos usuarios.

El debate pone de manifiesto las divisiones en la diáspora cubana sobre cómo abordar la lucha política desde el exilio, y si eventos culturales como los conciertos son el lugar adecuado para expresiones de protesta.

