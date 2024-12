Una joven cubana compartió videos en TikTok mostrando lo bien que se lo pasó en el concierto de Bebeshito en Miami, sin esperar la polémica ni las críticas que recibiría en los comentarios. La usuaria @miss_wong998, quien fue blanco de una avalancha de mensajes negativos, decidió responder con un video que no ha pasado desapercibido.

"Me he quedado horrorizada por las atrocidades que me están escribiendo en los comentarios acerca de un concierto al que fui a divertirme. Me la pasé genial y mira el hate que me están tirando", comentó al inicio de su respuesta.

Entre los comentarios negativos, algunos usuarios aseguraron que quienes asistieron al evento "no tienen cerebro", algo que la joven refutó con firmeza. "Yo fui al concierto con diez personas, fuimos un grupo de diez personas. Casualmente fuimos tantos porque nos reunimos mis amigos de la universidad, que nos graduamos todos. Grande o pequeño, no sé, pero cerebro tenemos", respondió con ironía.

La joven también envió un mensaje a quienes cuestionaron su postura política, defendiendo su derecho a disfrutar del evento. "Supongamos que Cuba es una casa y Estados Unidos, otra. Cuba es tu casa porque nacimos ahí, y estamos en una casa ajena, Estados Unidos. Todos vinimos aquí. Cuando quieras exigir derechos y libertad y dar órdenes, hazlo en tu casa, a Cuba, cosa que seguro no hiciste estando allá y menos estando aquí", dijo.

"Ve a exigir allá, grita allá, no me mandes a mí a hacerlo aquí, y menos en un concierto que nada tiene que ver. El problema es que ustedes se aprendieron a decir 'Patria y Vida' y lo sacan de ahí y no saben de qué hablar", añadió.

Además, la joven criticó a quienes se escudan en redes sociales para atacar: "A través de un teléfono todo el mundo aguanta de todo. Es fácil hablar desde la comodidad de la cama y mandar a la gente a hacer lo que nunca hiciste en tu vida. Pon orden en tu casa", sentenció.

La cubana también aclaró que no vive en Miami, aunque disfruta visitarlo siempre que puede. Para cerrar su mensaje, mostró su desconcierto ante un comentario recurrente en las críticas: "Lo último, otra cosa que he visto mucho en los comentarios, es 'pan con bistec', y no lo entiendo", comentó entre risas.

El video ha generado una nueva ola de opiniones en redes sociales, reflejando la polarización que persiste entre los cubanos respecto a temas de política, derechos y expresión cultural.

Entre los mensajes de apoyo, algunos usuarios la animaron a ignorar las críticas. "Mi niña, ni te molestes en dar explicaciones. Llegaste, te graduaste y ahora disfruta la libertad de ir donde quieras y hacer lo que quieras, y que le duela a quien le duela. El pan con bistec es waooo", comentó una usuaria. Otros destacaron la importancia de disfrutar la vida: "Ayyyyyyyyyyy, yo aquí bien embarazada sufriendo porque no fui al concierto a gozar. No porque estoy embarazada, sino porque vivo en Texas. Sino, lo hubiese dado todo".

También hubo quienes defendieron la idea de que disfrutar del "reparto" no está reñido con la educación: "Eso mismo pienso yo. ¿Ahora un universitario no puede bailar reparto ni gustarle? Yo, con mi título bien grande y las pestañas quemadas de estudiar, gozando en el concierto".

El debate continúa en redes, donde el concierto de Bebeshito se ha convertido en un inesperado tema de discusión sobre identidad, disfrute y opiniones en la diáspora cubana.

