Cumplir sueños puede tener un costo muy alto, y si no, que se lo digan a Miriam Cruz, una fan de Romeo Santos, quien, al subirse al escenario durante un concierto de Aventura para cantar junto a su ídolo, no dudó en darle un beso al famoso cantante. Sin embargo, esta historia no tuvo un desenlace del todo feliz, ya que este fue el desencadenante para que su matrimonio de diez años llegara a su fin...

Miriam cumplió su anhelo de interpretar “La Guerra” junto al rey de la bachata y, además, selló la experiencia con un beso en la boca del artista. El momento, que desató la ovación del público, se volvió viral en redes sociales, pero también marcó el fin de su matrimonio.

“No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado”, expresó Miriam en sus redes sociales. Sin embargo, también reflexionó sobre las consecuencias de sus acciones: “Este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio. Reconozco que me dejé llevar por la emoción sin medir el impacto que esto tendría en mi familia”.

Con un mensaje lleno de arrepentimiento, Miriam pidió disculpas públicas a su expareja y lamentó el dolor que causó: “De corazón, lo siento mucho. Nunca fue mi intención herirlo. Solo espero que, aunque separados, podamos mantener la paz y la unión por nuestros hijos”.

Como era de esperarse, la historia de Miriam se volvió viral en las redes sociales, donde este momento no ha dejado de impactar y dar la vuelta al mundo.

