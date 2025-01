Joven cubano en Miami responde por qué dejó su vida de "chulo"

Un joven cubano en Miami respondió en redes sociales a un seguidor que le preguntó por qué dejó su vida de “chulo”, término que se utiliza para referirse a los proxenetas.

En un video que replicó el influencer Michelito Dando Chucho en su Instagram el muchacho enumeró sus razones para dejar este mundo: “Número uno porque no quería seguir siendo mantenido por una mujer”.

En sus palabras aclaró que prefería incluso trabajar como repartidor de DoorDash como lo estaba haciendo en ese momento a seguir con esa vida.

“Todo hombre, para mí ahora, que una mujer lo mantiene no vale un medio. El hombre nació para proveer, el hombre nació para darle a la mujer, no la mujer darle al hombre”, dijo muy convencido.

“Número dos es un mundo de mentira, es un mundo en que el que no es drogadicto, es alcohólico, es un mundo en el que lo único que se persigue es el dinero, es un mundo de oscuridad, de vanidad, de ego, de avaricia, de rencor, de envidia, es un mundo lleno de mentiras y decidí no querer eso más. Preferí cambiar mis hábitos por hábitos productivos, por hábitos que me sumaran, no que me restaran, por esas sencillas razones dejé de ser ‘chulo’”, señaló este cubano.

El video desencadenó en Instagram criterios encontrados entre los internautas: “Este se leyó todos los libros de autoayuda que habían”; “Palabras fuertes del que sabe que ya la pieza le está dando a otro”; “Ahora la persona que sale a dar un mensaje positivo es la que está equivocada según los comentarios. Este mundo está al revés”; “En vez de verlo de buena manera. Hoy todo en día es bonche caballero todo cambio que sea para bien bienvenido sea”; “Este chamaco está en talla, bien por él”; “A ese lo botaron y ahora no ha encontrado otra que lo mantenga, bienvenido al mundo de los esclavos imprósperos déjate de abuso”.

No obstante, Yand Carlos, nombre de este joven que en su Instagram se identifica como instructor personal, agradeció a Michelito Dando Chucho por publicar el video: “Gracias por subir el video. Así podré llegar a más jóvenes ahí fuera y cambiarle las vidas. Bendiciones”.

Captura Instagram / Michelito Dando Chucho

Desde que abandonó ese camino ha dedicado buena parte de sus esfuerzos en redes sociales a motivar y aconsejar a jóvenes cubanos a no sucumbir a esa vida y a trabajar dignamente por un mejor futuro.

