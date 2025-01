Una cubana residente en Jacksonville compartió en TikTok una anécdota que vivió en el aeropuerto de su ciudad mientras viajaba a Cuba este diciembre. Su relato, lleno de humor, detalla cómo algunos artículos aparentemente inofensivos generaron confusión y hasta sospechas entre los agentes de seguridad.

Como muchos cubanos emigrados, Mauren Delgado (@mauren_delgado en TikTok) llevaba en su maleta una variedad de artículos para su familia en Cuba, desde comida hasta cámaras de bicicleta, un pedido especial de su padrastro. Sin embargo, al pasar su equipaje por el escáner, las cámaras levantaron una inesperada alarma.

"El tipo con sus guantecitos fue cogiendo cosa por cosa y pasándole el escáner a todo, hasta que saca lo que él verdaderamente estaba buscando, pero yo no sabía. Y me saca ahí una cosa y me pregunta: '¿Qué es esto?'. Resulta que eran unas cámaras de bicicleta porque mi padrastro lleva tiempo buscando gomas y cámaras de bicicleta allí, y me pidió que le llevara. Las cámaras son una bolita así, apretadita. Y ahí me pregunta qué cosa es esto, y no me acordaba cómo se decía cámara de bicicleta. Yo le expliqué que es lo que va dentro de la bicicleta. Lo mira así, y me dijo: 'Sí, sí, ya ya'. Y me dijo: 'Esto luce realmente mal en la pantalla'. Y yo, inocente, le pregunté por qué. Me dijo: 'It looks like a bomb'. En ese momento, veo que la gente estaba atenta. Esa gente pensaba que yo había entrado al aeropuerto con una bomba y la iba a formar ahí. A una que estaba ahí le preguntó: '¿Tú viste cómo se veía eso en la computadora?'. Y ella asintió", narró sorprendida.

Esta no fue la primera vez que Mauren tuvo problemas en el control de seguridad. En un viaje anterior, su equipaje también generó curiosidad entre los oficiales. "La última vez llevaba como 15 jabones que compré en Dollar Tree, porque en ese momento los jabones estaban perdidos en Cuba. Me pasaron la maleta para el lado de allá y tuve que explicar que eran para llevarlos a Cuba. Si fuera en Miami, igual no les llama tanto la atención porque están acostumbrados, pero en Jacksonville no", recordó.

Tras verificar que no había peligro en esta ocasión, el agente de seguridad le sugirió que sacara las cámaras de su mochila antes de pasar por el control de seguridad en su escala en Miami, explicando la situación para evitar malentendidos. Mauren siguió el consejo y pudo completar su trayecto hasta Cuba sin mayores complicaciones.

La historia, que compartió en redes sociales, no solo ha generado risas entre quienes la han escuchado, sino también una reflexión sobre las peculiaridades de viajar con equipaje cargado de provisiones para la isla. "Si en algún momento pretendes llevar cámaras de bicicleta a Cuba, ten presente esto", concluyó esta cubana.

