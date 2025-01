Cubana confiesa que no le gusta estar cerca de los cubanos: "Mientras más lejos mejor"

Un video en TikTok de la usuaria @maymarqz02 ha desatado un encendido debate en redes sociales, luego de que la joven cubana confesara que, a pesar de haber nacido en Cuba, no disfruta estar cerca de otros cubanos.

“Yo sé que muchos cubanos me van a criticar, pero no me gusta estar cerca de cubanos, mientras más lejos mejor”, expresó en el video que ha acumulado miles de reproducciones y comentarios.

La joven argumentó su posición afirmando que, en su experiencia, “donde hay cubanos hay chismes y siempre están buscando problemas”. Sus palabras han dividido opiniones, con algunos usuarios defendiendo su derecho a expresar su punto de vista y otros criticándola por generalizar y hablar de manera negativa sobre sus compatriotas.

Entre los comentarios destacados, un usuario respondió: “Soy cubano y lo último que haría en la vida, aunque no dejas de tener razón, sería hablar mal de mis hermanos públicamente. Somos puro dolor y sufrimiento”.

Otro agregó: “Mijitica, no hables por todos los cubanos, estás en un error.” Por otro lado, hubo quienes reconocieron que su perspectiva podría estar basada en experiencias personales: “Perdóname, pero esos son los cubanos que tú has conocido, hay muchos diferentes sin dejar de ser cubanos.”

El video ha puesto en el centro de la discusión temas como la identidad, las diferencias culturales y las dinámicas en la diáspora cubana. Para muchos, la diversidad de personalidades dentro de una comunidad es inevitable, mientras que otros defienden que el orgullo de ser cubano no debería ser empañado por experiencias individuales.

La usuaria, sin embargo, no ha respondido directamente a los comentarios, dejando abierta la conversación sobre cómo los cubanos perciben y manejan su relación con su propia comunidad en el exilio.

Esta polémica subraya las tensiones que a veces surgen entre las vivencias personales y la identidad colectiva, un tema que resuena con fuerza entre las comunidades migrantes, especialmente aquellas con fuertes lazos culturales como la cubana.

