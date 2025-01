Una cubana residente en Lehigh, Florida, desde 2005, compartió recientemente su experiencia en un supermercado local. Identificada como @browsbyzahily en TikTok, expresó su sorpresa al descubrir que debía encargarse de guardar sus propios productos después de pagar, algo que nunca había experimentado en sus años viviendo en la localidad.

En su video, explicó: "Acabo de salir del supermercado aquí en Lehigh, donde vivo, y honestamente me he quedado sorprendida de que cuando hice mi compra, tuve que guardar mis mandados. Nunca en mi vida había visto algo así en este lugar. Siempre había personas que te empaquetaban la comida."

Según su relato, mientras la cajera escaneaba los artículos, los dejaba a un lado sin empaquetar, lo que la llevó a darse cuenta de que tendría que hacerlo ella misma. "No me malinterpreten, no es que no quiera guardar mis cosas, pero aquí no era como Miami, donde esto es habitual. Honestamente, me quedé sorprendida de que no hubiera nadie encargado de empacar. Las cosas están caras, y encima me toca guardar mis compras," añadió.

El video generó múltiples reacciones en TikTok. Algunos usuarios aseguraron que, según su experiencia, en Miami los trabajadores de la tienda suelen empaquetar las compras. Estas fueron algunas de las respuestas:

"Yo vivo hace poco aquí y he visto que cada vez que voy a Fresco tengo que guardar mi compra. Sin embargo, en Miami nunca lo hice. No es porque me pese, sino porque aquí no te lo hacen."

"Eso no mata a nadie. Cuando la cajera está pasando las cosas, yo voy guardando hasta que ella termina. Lo hacemos entre las dos."

"En Miami, las cajeras siempre guardan la mercancía y uno ayuda si quiere."

"Llevo 24 años en Miami y nunca he tenido que guardar mis compras, a menos que yo quiera."

