Joven cubana en Miami necesita ayuda tras quedar en la calle

Una joven cubana que vive en las calles de Miami ha pedido ropa de invierno y alguna colcha para taparse durante los días de frío que se avecinan.

La muchacha, llamada Arizay, fue captada por el usuario de TikTok Conducta, quien aseguró que ella está luchando contra la depresión y un fuerte pánico.

En el video, se ve a la chica dormitando en el banco de un parque y su sobresalto cuando alguien se le acerca. Tras la impresión inicial, conversa e incluso sonríe al decir que se está quedando con una amiguita que vive cerca del lugar.

Arizay no dio más detalles de su origen ni cómo llegó a esa situación. Solo señaló que no tiene familia en Estados Unidos, salvo una tía. No obstante, expresó que está bien y que solo tiene un poco de frío.

"Estamos trabajando con ella, intentando convencerla de que pueda recibir la atención y la ayuda adecuada en un centro especializado", dijo el autor del video.

"Este proceso requiere su consentimiento y vamos a acompañarla día a día para lograr ese objetivo", agregó.

