"No es justificación": Cubana denuncia entre lágrimas su despido en un restaurante en Houston

La joven cubana Heidy Díaz Sosa compartió un desgarrador testimonio en su cuenta de TikTok @heidydiazsosa tras ser despedida de su trabajo en un restaurante brasileño en Houston, Texas. En el video, que rápidamente generó miles de reacciones, la joven expresó su frustración y tristeza por lo que calificó como una injusticia.

“Empecé el año mal. Yo trabajaba en un restaurante brasileño en Houston y el manager la tenía cogida conmigo”, comenzó diciendo, visiblemente afectada.

Según relató, el gerente le comunicó que la decisión de despedirla era por la falta de clientes y la lentitud del negocio, algo que ella considera una excusa sin fundamento, especialmente tras haber trabajado durante un año en el lugar, incluyendo todo el mes de diciembre, una de las épocas más intensas en el sector de la restauración.

En el video, Heidy no solo expresó su tristeza, sino también la presión económica y emocional que enfrentan muchos migrantes en Estados Unidos.

“Después de pagar mi Uber, acomodar toda la comida, el manager me dice que tiene que despedir porque el trabajo está lento. No es justificación”, afirmó. Además, dejó claro que su estatus migratorio no es un problema, pues cuenta con los documentos necesarios para trabajar.

“Yo tengo papeles, pero me duelen estas cosas, con la necesidad que uno tiene de trabajo para despedirme sin motivos”, agregó, dejando entrever el impacto que decisiones como esta tienen en quienes dependen de un ingreso fijo para mantenerse y apoyar a sus familias.

La joven también destacó el sacrificio que hacen muchos migrantes para enviar dinero a sus familias en Cuba, algo que para ella se ha vuelto más complicado tras su despido.

“Después la gente se queja de que uno no manda dinero para Cuba y no saben todo lo que uno tiene que pasar aquí para tener un peso”, comentó entre lágrimas.

El testimonio de Heidy ha resonado entre muchos usuarios en redes sociales, quienes expresaron su solidaridad y empatía ante la difícil situación. Algunos compartieron experiencias similares, mientras que otros ofrecieron palabras de aliento y consejos para superar este momento complicado.

Este tipo de situaciones pone de relieve los desafíos que enfrentan los migrantes en el extranjero, no solo para adaptarse a nuevas culturas y sistemas laborales, sino también para lidiar con la inseguridad laboral y la falta de empatía en algunos entornos de trabajo.

