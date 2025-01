El reguetonero puertorriqueño Don Omar compartió emocionado en sus redes sociales que su icónica canción "Dile" ha superado el hito de mil millones de reproducciones en Spotify, entrando así al exclusivo “Billion’s Club” de la plataforma.

En su publicación, el artista expresó: "La canción que una vez dudé y por poco rechazo, hoy sobrepasa un BILLÓN de streams en @spotify. A 21 años de su lanzamiento, y gracias a ustedes, Dile se une al Billion’s Club. Nunca me cansaré de agradecerles por todo su apoyo todos estos años. ¿Se imaginan un mundo sin este palo?".

El anuncio vino acompañado de un video donde Don Omar recordó la historia detrás de la canción, admitiendo que inicialmente no le tenía fe al tema:

"Fue uno de esos temas que nadie esperaba, ni siquiera yo. Recuerdo que cuando estaba haciendo el disco, les dije a la gente que no la quería hacer, que no me gustaba la canción, y todos me dijeron que era una gran canción y no entendían por qué no quería incluirla. Y 21 años después, si no la hubiera incluido, hubiera cometido un gran error. 'Dile' es una locura. Es un tema que yo espero ansioso cantar en los conciertos y me lo disfruto de arriba abajo. Desde que suenan los primeros acordes, todo el mundo va a bailar", comentó a sus fans.

La publicación recibió cientos de reacciones, destacándose la del cantante cubano Randy Malcom, integrante de Gente de Zona, quien comentó: "Eso en Cuba fue una locura, te quiero, mi hermano."

"Dile", lanzada en 2003 como parte del álbum "The Last Don", marcó un antes y un después en la carrera de Don Omar y en la historia del reguetón. Su mezcla de ritmos contagiosos y letras románticas la convirtió en un éxito global que sigue vigente más de dos décadas después.

Con este logro, Don Omar reafirma su legado como uno de los pioneros del género urbano y demuestra que sus éxitos trascienden generaciones.

