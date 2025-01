Cubano en EE.UU. "se funde" con tanta nieve: "Pero aquí la renta es barata..."

El cubano Ariel Ramos Perdomo, radicado en Missouri, Estados Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales con un video donde mezcla humor, quejas y un poco de desesperación mientras lidia con el frío extremo del invierno estadounidense.

La escena refleja la realidad de muchos cubanos que han optado por vivir en lugares fuera del cálido sur de Florida, enfrentándose a desafíos que nunca imaginaron en la isla.

En el video, Ariel aparece quitando nieve de su carro y con el ánimo a medias. Entre paletadas de hielo, trata de animarse a sí mismo enumerando las ventajas de vivir lejos de Miami.

"No hay mosquitos, no hay huracanes, no hay cocodrilos, la renta es barata...". Sin embargo, el frío lo lleva al límite y en un momento de frustración, se lanza dramáticamente sobre una montaña de nieve mientras exclama que ya no puede más.

Ariel Ramos Perdomo se hizo famoso por sus videos en redes sociales junto a la abuela Marta, una anciana que vive en Varadero y es muy popular entre los cubanos. El joven emigró a Estados Unidos en mayo del año pasado pero no se estableció en Florida, sino en el centro del país.

El video combina las clásicas razones de los cubanos para no vivir en Miami, con el humor que caracteriza a Ariel. Ha generado cientos de comentarios de sus seguidores, muchos de los cuales también son emigrantes y siguen en Florida por ser el refugio ideal para los cubanos que no les gusta el frío.

Este fin de semana las temperaturas también están descendiendo en la ciudad del Sol, pero las nevadas extremas son un fenómeno ajeno para los que viven allí.

Cubanos en Estados Unidos luchan contra la nieve

La nieve está enloqueciendo a muchos cubanos en Estados Unidos, sobre todo a los recién llegados al país que enfrentan su primera gran nevada.

Otro video viral fue publicado en TikTok por el usuario @andhy3455. Con tono de humor, muestra cómo sale a trabajar bajo la nieve, envuelto en mantas y con tanta ropa que no se le ve ni la cara.

"Así es la vida en Estados Unidos, hay que ir a trabajar sin importar el clima. Luego te dicen mándame 200 dólares que con 100 no me alcanza", dijo refiriéndose al esfuerzo que hacen los cubanos para enviar remesas a sus familias en la isla.

