¿Tú podrías? Cubana abre debate al opinar sobre pagar 50/50 con su pareja y otras reglas: "Eso no está bien"

Un video de TikTok publicado por la usuaria @elianni9505 ha generado un acalorado debate en redes sociales tras compartir su opinión sobre la división de gastos en una relación y otros aspectos de convivencia con su pareja.

En el video, la joven expresó abiertamente su rechazo a ciertas dinámicas en las relaciones modernas, desatando opiniones divididas entre los usuarios.

“Cosa que no comparto pero que al mismo tiempo respeto. No podría estar con un hombre que me exija el 50%. El hombre, de toda la vida, tiene que ser la cabeza del hogar”, afirmó, dejando claro que no está de acuerdo con dividir gastos a partes iguales con su pareja.

Este punto, en particular, ha sido uno de los más debatidos, con usuarios defendiendo tanto la igualdad financiera como el modelo tradicional de roles en el hogar.

Además, la cubana compartió otras opiniones contundentes sobre las relaciones:

“Tema teléfono, conmigo no va nada de eso de que el teléfono es privado”, enfatizó, dejando claro que no tolera secretos en ese aspecto.

Respecto a salidas, comentó: “Salidas solo con los amigos, porque esas salidas se prestan para hacer cosas que no pueden hacer cuando estamos nosotras”.

También rechazó firmemente la idea de “darse un tiempo” en una relación: “No acepto que nadie me pida un tiempo, más nunca me ves en tu vida”.

Finalmente, sobre las amistades entre parejas, expresó: “No comparto la idea de hacerme amiga de los maridos de mis amigas y viceversa, eso no está bien”.

El video ha provocado una avalancha de comentarios, con usuarios tanto a favor como en contra de las declaraciones de la joven. Algunos apoyaron su postura, destacando que cada persona tiene derecho a establecer sus propios límites en una relación. “Eres clara y directa, respeto eso”, comentó una usuaria.

Por otro lado, hubo quienes consideraron sus opiniones demasiado rígidas o tradicionales para los tiempos actuales. “El 50/50 es cuestión de equilibrio, no de quitarle poder al hombre”, opinó otro usuario.

El video pone sobre la mesa temas como la igualdad financiera, la privacidad en las relaciones y las dinámicas de confianza y control, cuestiones que cada vez generan más conversaciones entre las parejas jóvenes.

La postura de la joven, aunque polémica para algunos, refleja cómo las tradiciones y los valores personales influyen en las expectativas de una relación.

Mientras el video sigue acumulando reproducciones y comentarios, queda claro que este tipo de debates continuará siendo relevante en una era donde los roles de pareja están en constante evolución.

