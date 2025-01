Desde Italia prende TikTok bailando "Asere como tú me gustas": "Los cubanos sí bajamos hasta el suelo"

Si algo tienen los cubanos es sabrosura, ¡y este vídeo en TikTok lo confirma! Un usuario cubano identificado como @yan.carlos.00 se grabó bailando el éxito viral "Asere como tú me gustas" de Dany Ome y Kevincito El 13 frente al imponente anfiteatro Arena di Verona, en Italia.

En el video, que ya supera las 80 mil reproducciones, este cubano lo da todo con su coreografía llena de ritmo y carisma. Aunque algunos seguidores le dijeron que faltó "bajar hasta el suelo", él mismo les prometió que en el próximo lo hará. "El próximo verás", respondió con humor el creador.

Las reacciones no se hicieron esperar. Entre los comentarios, los usuarios elogiaron el sabor cubano y no faltaron propuestas atrevidas. "Necesito un cubano en mi vida"; "Que suerte tiene tu novia, bendiciones"; "A mí me basta con que bajen al pozo, de cualquier nacionalidad", escribieron algunos. Otros destacaron el carisma y la alegría que caracteriza a los cubanos. "Eso es lo que nos identifica, la sabrosura"; "Arriba los cubanos, únicos por naturaleza".

El fenómeno de "Asere como tú me gustas" no para de crecer. El tema suma ya 6.9 millones de visualizaciones en YouTube y hasta ha conquistado a famosos como Ivy Queen, la actriz cubana Yany Prado, e incluso al actor surcoreano Woo Do Hwan, quienes también se unieron al challenge.

Así que si pensabas que este tema iba perdiendo fuerza, piénsalo dos veces. ¿Qué opinas del baile de este cubano? ¿Cumple con el reto o le faltó llegar "hasta el suelo"?

