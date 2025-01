Un cubano se volvió viral en TikTok tras publicar un video en el que reacciona al estado de un automóvil de lujo vandalizado. Las imágenes muestran un Mercedes-Benz blanco cubierto con grafitis en los que se leen palabras como "Infiel" y "Te odio", además de tener los cristales rotos y envueltos en plástico.

Impactado por la escena, el hombre expresó su incredulidad mientras grababa el vehículo: “Asere, mi hermana. Esto tuvo que haber sido una cubana. Tiene que ser una cubana. No puede ser más nadie. Se le fue la mano. Mira esto asere. Wow Pedro. ¿Qué es esto?”.

Las imágenes del vehículo, compartidas por el usuario @javierhernande51465, han causado revuelo en redes sociales, ya que los grafitis sugieren un posible conflicto sentimental detrás del acto vandálico.

Entre los comentarios más destacados en TikTok se encuentran reacciones cargadas de humor como: “Yo siempre lo he dicho, con las cubanas no se juega. Yo prefiero ir a la guerra antes de fajarme con una cubana”.

Otra usuaria añadió un toque de humor a la polémica diciendo: “La cubana dijo: si el Mercedes no es para mí, pues no será para nadie. Ese carro no me lo quita nadie”, mientras alguien que asegura haber presenciado el incidente comentó: “Eso fue aquí en Naples, yo lo vi. Le dejó el frente de su casa todo pintado”. Sin embargo, no todos los comentarios fueron en tono de burla. Algunas mujeres rechazaron la generalización, afirmando: “Soy cubana y nunca haría algo así. Hay otras formas, más sutiles e inteligentes, de vengarse”.

Aunque la identidad del propietario y el contexto del vandalismo permanecen desconocidos, el video ha desatado un amplio debate cargado de humor y especulación sobre cómo el auto terminó en ese estado.