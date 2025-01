Una cubana en Estados Unidos compartió un video en TikTok mostrando algunas de las compras que está realizando para enviar a su familia en Cuba. Según explicó la usuaria @piedrafina, compró algunos conjuntos deportivos que le costaron 24 dólares cada uno con envío gratis, lo que considera una opción mucho más económica que comprar prendas por separado.

"Estoy haciendo un paquete para Cuba y lo estoy comprando así porque ahorro más. Ahora vas a una tienda de licras caras y te van a vender por ese precio la parte de abajo. Aquí te venden todo por el conjunto entero", comentó mientras mostraba los artículos adquiridos. Además, dejó claro que seguirá enviando ayuda a sus seres queridos: "Yo voy a enviar para Cuba hasta que no esté en este planeta".

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron su decisión de enviar paquetes a Cuba. Entre los comentarios que le dejaron encontramos algunos como: "Para Cuba yo no mando, no gasto mi dinero en dictaduras" o "Para Cuba no, qué va, yo no mando nada, a alimentar a quién".

Lejos de quedarse callada, la cubana respondió con un segundo video donde mostró más de sus compras y defendió su postura. Según explicó, enviar paquetes le genera una profunda satisfacción, ya que siente que puede resolver problemas y ahorrar dinero a su familia en la isla.

"¿Tú me vas a decir que no sientes la satisfacción que siento yo ahora mismo de enviarle cualquier bobería a mi familia en Cuba? A lo mejor tú no lo sientes porque no tienes nada allá, pero yo tengo mucha gente allí y con cualquier cosa les puedo resolver", aseguró. Además, destacó la relación costo-beneficio de sus compras: "Miren, vienen 30 en un mismo paquete. ¿Tú sabes para cuántas mujeres hay aquí blúmeres? Para cinco o para seis. A mí me pone feliz".

Al igual que esta cubana, otros usuarios también expresaron en los comentarios que envían paquetes a Cuba porque les genera felicidad poder ayudar a sus seres queridos o amistades.

"Yo no tengo familia en Cuba, pero sí amistades de mi infancia y de vez en cuando les mando sus cositas, y me hace muy feliz poder ayudar, así sea en lo mínimo", compartió un usuario. Otro comentó: "Yo no paro de enviar y me siento súper feliz de hacerlo. Mientras pueda, lo voy a seguir haciendo". Algunos incluso resaltaron la importancia emocional de estos gestos: "Así es mi vida. Cualquier cosa allá es bien recibida, y da una alegría poder hacerlo", expresó otro internauta.

