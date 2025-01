La reacción de un grupo de cubanos tras detención de un carretillero en La Habana

Un carretillero fue arrestado en días recientes por la policía en la barriada de Lawton, en el habanero municipio Diez de Octubre, y la reacción de los testigos fue saquear el punto de venta, llevándose las viandas. El incidente ha motivado un debate en redes sociales.

“La degradación humana, en su máxima expresión, se llevan preso a un dueño de una carretilla de viandas y el mismo pueblo se roba las viandas", escribió al compartir las imágenes, Glenda Rancaño.

"Siento asco y vergüenza de la deshumanización tan grande. Mis respetos a la mujer que intentó al menos hacer algo diferente”, añadió en referencia una mujer que se enfrentó directamente a las autoridades en defensa del arrestado, que no llega a verse en el video.

El hambre como justificación

En el video, una mujer justificó el saqueo alegando que "el pueblo tiene hambre", y que preferían tomar las viandas antes de que fueran confiscadas por los policías.

Ese comentario ilustra la desesperación de muchos cubanos, quienes enfrentan dificultades extremas para acceder a alimentos básicos.

En las imágenes se ve a hombres y mujeres de diferentes edades cogiendo del suelo calabazas, malangas y otras viandas ante la mirada de algunos testigos, que solo se limitaron a mirar o a grabar el incidente.

“¡Él no está haciendo nada malo, no está vendiendo marihuana ni cosas ilegales!”, fue la reacción de una mujer que cargaba una niña en brazos.

“Este es el hombre nuevo que creó el asesino de Fidel Castro”; “El peor enemigo del cubano es otro cubano. Cuba, estado fallido”; "En eso nos han convertido estos comunistas"; "Merecen 66 más"; "De verdad que es más el tiempo que siento vergüenza de ser cubano que de estar orgulloso de ello", fueron algunos comentarios.

La situación se tornó aún más polémica cuando un oficial con los grados de Teniente Coronel comenzó a filmar el saqueo con un celular.

Decomisos, "¿victoria pírrica?"

En días recientes la comunicadora oficialista, Lisandra Martín calificó de "victoria pírrica" la anunciada ola de decomisos contra el sector privado en los barrios.

Martín reconoció que estas ventas pueden ser ilegales y abusivas en precios, como un paquete de pollo a 4,000 pesos, pero cuestionó la falta de coherencia del gobierno al permitir otros precios exorbitantes en tiendas estatales, como un lomo de cerdo a 62 USD.

La comunicadora oficialista subrayó que el asedio a los privados afecta especialmente a las comunidades más vulnerables, donde las ofertas informales suplen las carencias del sistema oficial de distribución.

"Si usted como gobierno local, NO PUEDE llevar alimentos a los barrios, deje que el que pueda lo haga. Legalícelos y cobre impuestos. O no sé... Pero NO ELIMINE LA OFERTA bajo ningún precepto", concluyó.

