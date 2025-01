Incendio destruye tienda de ropa cubana en Miami y afecta a varios negocios vecinos

Un incendio de grandes proporciones arrasó este lunes con la tienda de ropa Yaily’s Fashion, ubicada en una plaza comercial en la cuadra 12,300 de Quail Roost Drive, en el suroeste de Miami-Dade.

El siniestro, que se originó en horas de la mañana, dejó como saldo una persona hospitalizada por posible inhalación de humo, además de pérdidas económicas de diversa consideración en al menos ocho establecimientos colindantes.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego, mientras los comerciantes afectados enfrentan un panorama de incertidumbre.

De acuerdo con los testimonios, el incendio comenzó alrededor de las 8:30 a.m., cuando una llamada alertó a las autoridades sobre las llamas, que se propagaban rápidamente por la parte delantera del establecimiento.

Exterior de la tienda siniestrada (Captura de America Tevé)

Los equipos de bomberos y rescate del condado de Miami-Dade respondieron rápidamente al llamado y desplegaron múltiples unidades en la escena.

“Nos informaron que se había incendiado la parte delantera del condominio de la esquina y que el fuego se estaba extendiendo rápidamente. Al llegar, ya los bomberos estaban aquí, y lo único que se veía era humo”, explicó en declaraciones a America Tevé, Yarelis Rodríguez, trabajadora de uno de los negocios cercanos a la tienda siniestrada.

Rodríguez explicó que los costos de reparación ya comienzan a ser una preocupación adicional.

“La puerta de nuestra tienda está completamente dañada y no se puede reparar. Ahora mismo alguien vino y nos dijo que cambiarla costará 1,900 dólares. Económicamente esto es muy difícil para todos”, añadió.

La tienda Yaily’s Fashion quedó carbonizada, con varios maniquíes trasladados al exterior, mientras que otros dos establecimientos vecinos sufrieron serias afectaciones por el humo.

Aunque los bomberos lograron contener las llamas en poco tiempo, evitando que el incendio se extendiera en la plaza comercial, el impacto económico del incendio es fuerte para los pequeños empresarios de la zona.El incendio no solo dañó materialmente algunas instalaciones, sino que también dejó a los negocios paralizados, con clientes y trabajadores varados momentáneamente.Orialis Fernández, otra trabajadora de la plaza comercial, expresó su preocupación sobre el origen del incendio.

“Hubo un corte de energía en la zona temprano en la mañana, alrededor de las 7:00 am. Es raro, pero después de eso fue que me enteré de lo que había pasado. No sabemos si fue un fallo eléctrico o algo que explotó”, apuntó.

Según los testigos, la tienda Yaily’s Fashion estaba cerrada al momento del incendio, lo que evitó una tragedia mayor.

Aunque todavía no hay información oficial, los vecinos y trabajadores especulan que el corte de energía o un posible fallo eléctrico pudieron haber jugado un papel clave.

Los negocios afectados permanecen cerrados mientras se realizan las indagaciones correspondientes. El Departamento de Bomberos de Miami-Dade ha iniciado una investigación para determinar las causas del fuego.

Hasta el momento no ha trascendido la evolución clínica ni tampoco la identidad del lesionado.

Otros incendios en la zona Este no es el único incendio reciente que ha afectado al condado de Miami-Dade. En otro incidente, ocurrido en ese caso el domingo por la mañana, un calentador portátil provocó un gran fuego en una vivienda ubicada en la calle 77 y la avenida 10 del noroeste. Ese segundo incendio dejó sin hogar a una madre de 92 años y a su hija de 70, después de que una de las mujeres conectara el calentador a un enchufe múltiple. Erika Benítez, portavoz del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, aprovechó ese lamentable suceso para advertir a los residentes sobre los riesgos de los equipos de calefacción. “Es fundamental inspeccionar y preparar los equipos de calefacción antes de utilizarlos, especialmente durante los meses más fríos del año”, señaló. Las autoridades locales han instado a la población a extremar las medidas de precaución frente a posibles riesgos eléctricos y de calefacción, recordando la importancia de realizar inspecciones periódicas en los sistemas eléctricos de los hogares y negocios. También se ha hecho un llamado a mantener los extintores de incendios en lugares accesibles y en buen estado, como una medida preventiva ante emergencias.

