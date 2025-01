Cubana en EE.UU. tras ser despedida: "Lo que me duele es la injusticia"

La Nani, una cubana radicada en Estados Unidos, compartió en TikTok su experiencia tras ser despedida de una farmacia debido a una reducción de personal ocasionada por la pérdida de un contrato clave. Su testimonio, que acumula más de 1,900 likes y cientos de comentarios, describe el despido como una decisión inesperada e injusta

Aunque la joven aseguró desde su perfil en el red @anaidysramirez28 que el despido no la desanimó porque a ella solo la deprimeN cosas como que alguien en su familia esté enfermo, explicó que le impactó observar cómo, en su opinión, la empresa mantuvo a empleados que no cumplían con sus labores. “Había dos personajes que literal no hacían nada, ni siquiera trabajaban las 40 horas, y los jefes se lo permitían”, dijo. Según ella, estas personas permanecieron en sus puestos mientras trabajadoras dedicadas como ella fueron despedidas.

“Yo soy perfeccionista, la gente que me conoce sabe que en todo lo que hago busco que quede perfecto. No entiendo cómo se permite algo así”, comentó. A lo largo de su video, también compartió su sorpresa al comparar su experiencia con la idea que tenía del sistema laboral en Estados Unidos, país al que siempre relacionó con el mérito y la productividad.

La publicación no pasó desapercibida y generó cientos de reacciones. Muchos usuarios compartieron vivencias similares en sus trabajos: “Los vagos en todas las compañías suben como la espuma, y los jefes no valoran al verdadero trabajador. Todo sucede por algo, ya verás que te llega algo mejor”, comentó un usuario. Otro agregó: “En tu trabajo, en el mío y en todos siempre están este tipo de personajes que no hacen nada, y no pasa nada”.

Algunos usuarios expresaron que los jefes permiten este tipo de conductas por temor a conflictos legales. “Ellos le tienen miedo a ciertas personas porque saben que forman líos y pueden demandar”, señaló un seguidor. Sin embargo, no faltaron quienes opinaron que, en el sistema laboral estadounidense, los dueños tienen plena libertad para tomar decisiones sobre sus empleados. “Recuerda que aquí cada dueño decide cómo manejar su negocio. Lo importante es seguir adelante y buscar nuevas oportunidades”, comentó otro usuario.

A pesar de todo, La Nani concluyó su video con un mensaje de resiliencia: “Cuando se te cierra una puerta, se abren tres portones. Yo siempre voy para arriba, siempre voy para adelante”.

