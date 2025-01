"Aunque no agradecen, no puedo evitarlo": Cubana relata su experiencia llevando cosas a sus conocidos en Cuba

Una cubana residente en el extranjero compartió en TikTok su experiencia antes de emprender un nuevo viaje a la isla, donde planea visitar a su hija gracias a un pasaje que le regaló su esposo.

En su publicación, que ha generado miles de visualizaciones, la mujer confesó que, a pesar de las dificultades y la falta de gratitud que enfrentó en viajes anteriores, no puede evitar llevar cosas para sus conocidos en Cuba debido a las necesidades que atraviesan.

Lo más leído hoy:

En el video, publicado en la cuenta @dayanaperez9201, la mujer relata cómo en su último viaje cargó seis maletines llenos de regalos y artículos para amigos y conocidos.

Sin embargo, lamentó que, tras repartirlos, muchos no valoraron el esfuerzo: “Al final, nadie acabó conforme y me prometí no hacerlo más”. A pesar de esa resolución, esta vez vuelve a caer en el mismo hábito. “Sé la necesidad que hay en la isla, y aunque no agradezcan, no puedo evitar ayudar”, señaló.

La publicación desató un intenso debate entre los usuarios de la red social. Mientras algunos aplauden su generosidad y empatía, otros comparten experiencias similares, señalando que la falta de gratitud puede ser desmotivadora.

“Es difícil decir que no cuando sabes que esas cosas pueden marcar la diferencia para alguien en Cuba”, comentó un seguidor. Otro, en cambio, escribió: “No te desgastes; a veces hay que pensar en uno mismo”.

Este testimonio pone en evidencia una situación común entre los emigrados cubanos que, al regresar a la isla, sienten la obligación moral de llevar regalos y artículos esenciales para familiares y conocidos, a pesar de los sacrificios personales que eso conlleva.

Preguntas frecuentes sobre enviar ayuda a familiares en Cuba