Cubano detenido en Miami durante operativo contra la trata de personas

Un operativo conjunto de varias agencias de la ley resultó en la detención de casi 30 personas en Coral Gables el viernes 19 de enero, en el marco de una investigación sobre un posible caso de tráfico o contrabando de personas.

Entre los detenidos se encuentra un cubano, quien fue arrestado junto a varias otras personas, incluidas mujeres y hombres de diversas nacionalidades, reportó el canal NBC Miami.

El operativo comenzó a las 9:30 a.m. cuando una guardia de seguridad, parte de una asociación de vecinos local, reportó lo que creyó ser un secuestro en curso en la carretera Old Cutler.

La seguridad del área observó dos vehículos sospechosos: una camioneta U-Haul y un Toyota, ambos involucrados en lo que las autoridades inicialmente interpretaron como un posible caso de abducción.

Según el jefe de policía de Coral Gables, Ed Hudak, 23 personas fueron encontradas en la camioneta U-Haul, que contenía a 6 mujeres y 15 hombres de China, junto a un hombre cubano y una mujer ecuatoriana.

En el Toyota, viajaban dos hombres cubanos, una mujer brasileña y dos hombres de Ecuador.

Aunque al principio las cifras variaban, se confirmó que más de 30 personas fueron implicadas en el operativo.

Además de la Policía de Coral Gables, participaron la Florida Department of Law Enforcement (FDLE), U.S. Customs and Border Protection y oficiales de Seguridad Nacional.

La operación también incluyó patrullas marítimas, ya que se sospecha que el grupo fue transportado por vía marítima hasta el sur de Coral Gables antes de ser trasladado en la camioneta.

Hudak explicó que las personas detenidas podrían estar involucradas en una red de contrabando de personas, para ayudar a los migrantes a llegar ilegalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades están investigando si se trata también de una red de tráfico humano, donde las víctimas, una vez en el país, serían sometidas a explotación laboral o actividades criminales.

El jefe de policía detalló que el caso comenzó como una respuesta a un secuestro en progreso, lo que llevó a la movilización rápida de las fuerzas de seguridad.

"Como policía, cuando escuchamos ese tipo de llamada, actuamos de inmediato", dijo Hudak.

"Fue un esfuerzo conjunto, y todos los oficiales del sur de Coral Gables se apresuraron a llegar al lugar lo más rápido posible", subrayó.

Todos los detenidos fueron puestos bajo custodia de las autoridades federales tras ser verificados por equipos de rescate, que confirmaron que no presentaban heridas graves.

