Así es el gimnasio en Matanzas al que va una cubana de la isla: "No es el mejor"

Una joven de Matanzas ha mostrado en redes sociales cómo luce el gimnasio al que asiste para mantenerse en forma, destacando las limitaciones del lugar pero también su funcionalidad.

El video, publicado en TikTok, da una mirada a las condiciones en las que los cubanos practican ejercicio en medio de las dificultades del día a día.

Lo más leído hoy:

“Yo voy en el horario de la mañana porque no hay mucha gente. No será el mejor, pero este tiene lo necesario para entrenar y aquí me quedo”, expresó la joven mientras recorría las instalaciones en su video.

El gimnasio, ubicado en Matanzas, cuenta con equipamiento básico y una infraestructura que, aunque no está en las mejores condiciones, permite realizar entrenamientos esenciales.

En el video se observan pesas, barras y otros equipos básicos que, según la joven, son suficientes para cumplir con su rutina diaria.

La cubana explicó que prefiere asistir por la mañana, cuando hay menos personas, lo que le permite entrenar con más comodidad. Su mensaje refleja la actitud resiliente de muchos cubanos, quienes, a pesar de las dificultades, encuentran formas de mantenerse activos y saludables.

El video ha generado reacciones mixtas en redes sociales, con algunos usuarios valorando su positividad frente a las limitaciones y otros señalando la falta de condiciones óptimas para el ejercicio en los gimnasios públicos de la isla.

En un país donde las restricciones económicas afectan a todas las áreas, incluidos los espacios para el deporte y la recreación, historias como esta muestran cómo los cubanos buscan soluciones prácticas y se adaptan a las circunstancias.

El mensaje de la joven matancera es un ejemplo de cómo, con actitud positiva y determinación, es posible superar las barreras que impone la realidad cotidiana en Cuba.

Preguntas frecuentes sobre los gimnasios en Cuba y la realidad de sus usuarios