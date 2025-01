Una emprendedora cubana de Tampa, Florida, ha conquistado a miles de usuarios en TikTok tras compartir un video pidiendo apoyo para su nuevo negocio de lavado de autos a domicilio.

Con una actitud determinada y optimista, la usuaria Jeisi (@jfcjfc34) publicó un video donde se le ve limpiando un vehículo mientras afirma: "No creo en frío, no creo en nada. Tratando de salir adelante con mi nuevo negocio. Por favor, apóyenme y prueben mi trabajo."

En la descripción del video añadió un mensaje claro y directo: "Disponible 24/7, llámame, soy de Tampa y hago domicilio." Su actitud luchadora ha inspirado a muchos, acumulando miles de vistas, likes y comentarios de apoyo.

Los mensajes de los usuarios no se hicieron esperar, llenando su perfil con palabras de aliento y admiración por su esfuerzo y valentía. Algunos de los comentarios más destacados incluyen:

"Eso que usted está haciendo es digno de admiración. Hay hombres que no lo hacen. Usted es una luchadora, que Dios la bendiga."

"Ya saliste adelante y seguirás logrando muchas cosas más, porque solo el que no lo intenta no lo logra. No te rindas, serás bendecida."

"Miles de bendiciones, mi vida. Fue el primer trabajo que tuve en este país y siempre, cuando le pones todo tu empeño, triunfas con la fe en Dios. ¡Bendiciones!"

"Ojalá estuvieras en Cape Coral, te llamaba. Mi carro está en candela. ¡Suerte y échale ganas!"

"Soy de Tampa. Les comparto tu teléfono a mis amigos. Muchos éxitos… ¡esa es la actitud!"

La emprendedora cubana ha demostrado que el esfuerzo y la determinación pueden abrir puertas incluso en los momentos más difíciles. Con su negocio y la disposición de trabajar a domicilio, se perfila como un ejemplo de perseverancia y creatividad para la comunidad cubana en Estados Unidos.

Su historia se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales, donde ha tocado los corazones de quienes la ven como un ejemplo de lucha y superación personal.

¡Mucha suerte a esta cubana emprendedora en su camino hacia el éxito!

