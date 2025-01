¿Qué busca una cubana en un hombre? La lista de "No" de esta joven que está dando de qué hablar

Una joven cubana ha encendido la polémica en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde enumera las características que considera inaceptables en los hombres, generando un intenso debate entre sus seguidores.

El video, subido al perfil @ketty_12.12, ya acumula miles de visualizaciones y ha dado pie a discusiones sobre gustos, relaciones y comportamientos aceptables en la pareja.

En su publicación, la joven fue directa y expresó sus opiniones sin rodeos: “No soporto los hombres tacaños, que andan en ridiculez”, “No me gustan los hombres que no cuiden su higiene personal, me da asco”, “No me gustan los hombres que tengan mal olor”, “No me gustan los hombres que no son discretos y cuenten intimidades”, “No me gustan los hombres que tengan mejor amiga mujer”, “No me gustan los hombres que están con cualquiera solo por estar”, “No me gusta que los hombres me prohíban ni me cohíban de hacer cosas que me gustan”, “No me gustan los hombres que se comportan como damas.”

El video rápidamente se viralizó y provocó respuestas divididas. Algunos usuarios aplaudieron su sinceridad y señalaron que es importante expresar los estándares personales en una relación.

Otros, sin embargo, cuestionaron algunas de sus afirmaciones, como la negativa hacia hombres que tienen amigas mujeres o los comentarios sobre “comportarse como damas”.

Un usuario comentó: “Cada quien tiene sus gustos, pero algunas cosas me parecen algo extremas.” Mientras, otros defendieron su postura: “Es válido tener límites en una relación, y si no te gusta algo, tienes derecho a decirlo.”

La publicación también ha puesto sobre la mesa la influencia de las redes sociales en la percepción de las relaciones modernas. Para muchos, expresar sus opiniones en plataformas como TikTok es una forma de empoderarse y definir lo que buscan en una pareja, mientras que para otros, puede ser una manera de imponer estándares que generan controversia.

Con este video, la joven cubana no solo generó debate, sino que también reflejó cómo las redes sociales se han convertido en un espacio para discutir temas que anteriormente podían ser considerados privados o polémicos.

