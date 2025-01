Universal inaugura en Florida un hotel inspirado en el cosmos: así es por dentro

El parque temático Universal, en la ciudad de Orlando, Florida, inauguró oficialmente el Universal Stella Nova Resort, un nuevo hotel temático inspirado en el Cosmos.

Este innovador complejo se inspira en el vasto universo y promete ofrecer a los huéspedes una experiencia única que los transportará a un viaje cósmico, gracias a la tecnología, los diseños de las habitaciones, e incluso el personal de servicio, que vestirá trajes de cosmonautas.

La nueva instalación queda justo al lado del nuevo parque Universal Epic Universe, que abrirá este verano en Orlando.

"El nuevo hotel de Universal Orlando Resort, Universal Stella Nova Resort, ya está oficialmente abierto y transportará a los huéspedes al centro de galaxias maravillosas para vivir una experiencia única en el universo", informó la compañía en un comunicado de prensa.

El Stella Nova Resort, diseñado por el equipo de Universal Creative y operado por Loews Hotels & Co, cuenta con 750 habitaciones que permiten a los visitantes sumergirse en la inmensidad del espacio exterior, detalló.

Las habitaciones, diseñadas para alojar cómodamente hasta cuatro personas, tienen ventanas estilo estación espacial, las cuales ofrecen vistas panorámicas que evocan la vastedad del cosmos, según las imágenes publicadas en X.

El hotel también ofrece una variedad de opciones gastronómicas de inspiración cósmica, incluyendo el Cosmos Cafe and Market, Galaxy Bar y Galaxy Grill.

Además, los huéspedes pueden disfrutar de una piscina, una zona acuática infantil, un gimnasio, una sala de juegos y una tienda Universal Studios Store.

Los beneficios exclusivos para los huéspedes incluyen acceso temprano a los parques temáticos de Universal, como Universal Volcano Bay y las zonas de The Wizarding World of Harry Potter en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, con una entrada anticipada hasta una hora antes de la apertura oficial.

Ubicado a pocos minutos de los principales parques temáticos de Universal y con un sendero que llevará directamente a Epic Universe cuando abra, el Universal Stella Nova Resort prevé ser una experiencia inmersiva y posicionarse como una opción de alojamiento premium para los fanáticos de Universal y los entusiastas del espacio.