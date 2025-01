Joven es asesinado en Centro Habana al tratar de defender a un señor mayor

José Javier Sigarroa Ávila, conocido como JJ Foto © Facebook/Jose Javier Aleas JJ Iyalorde

Un joven cubano fue asesinado a puñaladas este domingo, en los bajos de su vivienda en Centro Habana, cuando intentaba interceder a favor de un señor mayor que era molestado por un grupo de jóvenes.

José Javier Sigarroa Ávila, conocido como JJ, fue la víctima de un despiadado crimen, cometido en la noche del domingo por individuos que aún no han sido identificados, según trascendió en redes sociales.

Diversas fuentes apuntan que JJ recibió más de una docena de puñaladas, al tratar de defender a un anciano que era agredido por otros jóvenes, en los bajos del edificio donde vivía, ubicado en el boulevard de San Rafael.

Hasta el momento se desconoce la identidad del autor o autores del crimen, y si han sido detenidos por la Policía.

El hecho ha causado gran conmoción entre los familiares, amigos y allegados a JJ, quien era muy querido y considerado buena persona, amable, amistoso y excelente hijo.

“No puede ser, mi sobri, quién te arrebató lo más bello de la vida, tu linda vida; buen hijo, buen hermano, buen amigo, con lo más grande de humildad; quién te arrebató tu bella vida, qué dolor para esa bella madre que con mucho sacrificio lo ha criado y querido. Dios compadezca a esa madre”, escribió Clara Rivero en un emotivo mensaje para su sobrino.

“La vida es injusta, ayer nos reíamos y hoy tengo esta noticia tan fuerte, todavía creo que estoy soñando, asere, has dejado a muchas personas que te quieren en shock, que no creen tu partida”, expresó muy dolido su amigo Leandro Leira en una publicación en Facebook.

Yordys Piedra, un amigo de JJ desde la infancia, le dedicó conmovedoras palabras: “Coño, el hermano, qué triste me siento, qué triste verte así, qué tristeza. No paro de llorar hermanito […] No puedo creer que tu final fuera así, no lo acepto […]. Se nos fue un buen chamaco, un buen hermano, un buen amigo… A todos los hermanos míos de crianza, cuídense, estas noticias así dejan a un mundo triste. […] JJ cuida a la familia desde el cielo, bro. Hoy la tierra está triste porque se fue un buen ser humano y el cielo está alegre porque le abrió las puertas a un ángel, un gran hermano”.

A la par del dolor, muchos han expresado su indignación por el crimen y exigen la detención inmediata de los involucrados en el lamentable suceso.

Este lunes, también se reportó otra muerte violenta en el país, la del joven Yakin Vidal Lobaina, en Morón, Ciego de Ávila, quien fue herido con un arma blanca en medio de una discusión por un partido de fútbol, en un parque de esa ciudad. Vidal fue asesinado la víspera de su cumpleaños.

Estos trágicos incidentes evidencian la creciente violencia social e inseguridad en Cuba, a causa del incremento de la delincuencia y los hechos delictivos en los últimos años.

Robos y asaltos violentos, asesinatos, tráfico y consumo de drogas, pandillerismo y otras acciones delictivas marcan la peligrosa realidad del país, sumido en una aguda crisis que abarca a todos los ámbitos de la sociedad.

