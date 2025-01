Fracaso histórico: Cuba sufre su segundo nocaut consecutivo en la I Serie de Béisbol de Las Américas

Vídeos relacionados:

La selección cubana de béisbol, representada por los Leñadores de Las Tunas, sufrió una nueva derrota por nocaut en la I Serie de Béisbol de Las Américas, al caer 12-1 ante los Caimanes de Barranquilla de Colombia en el Estadio Nacional Soberanía de Managua.

Este revés se suma al sufrido previamente contra las Cabras de Curazao, donde también fueron superados por nocaut, esa vez 15-2.

En el partido contra Colombia, los antillanos permitieron una carrera en el primer episodio y dos más en el tercero, producto de un cuadrangular de Dilson Herrera con un corredor en base.

El abridor cubano, Danny Betancourt, permitió otra anotación en el cuarto inning tras un jonrón de Darío Borrero.

La situación se agravó en el quinto capítulo, cuando los colombianos anotaron seis carreras más, destacando un triple de Justin Pérez con las bases llenas.

En el séptimo inning, otro triple de Borrero impulsó dos carreras adicionales, sellando la derrota cubana por nocaut.

Con este resultado, Cuba acumula tres derrotas en cuatro partidos, comprometiendo seriamente sus posibilidades de avanzar en el torneo.

El equipo buscará cerrar su participación con una victoria cuando enfrente al Club Daom de Argentina en su próximo compromiso.

Estas derrotas consecutivas por nocaut han generado preocupación entre aficionados y expertos, quienes señalan la necesidad de una revisión profunda en la estructura del béisbol cubano para recuperar el nivel competitivo que históricamente ha caracterizado a la isla.

El comentarista deportivo Yasel Porto expresó la gravedad del momento al señalar: “En 150 años de béisbol cubano y desde 1926 que nacieron los eventos internacionales de béisbol, jamás un equipo Cuba había sufrido dos KO de forma consecutiva… Y todavía queda el juego mañana con Argentina. ¡Que nada nos sorprenda!”.

Un aficionado, llamado Pucho Oroza, señaló que: “Clasifiquemos o no a la siguiente ronda, lo que ha lucido este equipo, la pésima imagen que deja, no sólo porque es el Campeón Nacional de un país, sino porque es el reflejo de la calidad del béisbol cubano actual, no da otra cosa que no sea, vergüenza”.

