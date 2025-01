Vídeos relacionados:

Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al lanzar su nuevo sencillo llamado "En el Desierto", un tema introspectivo que marca su regreso a la música tras haber anunciado su retiro en 2023 para dedicarse a su fe cristiana. Sin promoción previa en redes sociales, la canción llegó a las plataformas digitales como un desahogo personal en medio de un difícil proceso de divorcio con Mireddys González, su esposa por más de 30 años.

Lejos de su característico estilo urbano, "En el Desierto" se adentra en una fusión de hip hop con toques comerciales, donde el artista abre su alma y aborda temas como la ansiedad, la resiliencia y la fe en tiempos de crisis. La letra refleja su lucha interna, la búsqueda de fortaleza espiritual y el deseo de encontrar claridad en medio de las dificultades, un mensaje que ha conectado con miles de oyentes que atraviesan momentos similares.

"Esto es un día a la vez sin perder la fe. Lo que no comprendo ahora, lo voy a entender después. Voy creando nuevos hábitos con sacrificio. Dejando los vicio' y dándole duro al ejercicio. Los buitres no se comerán mis sobras. El enemigo se asombra. Porque soy un guerrero en medio de las sombras", canta Daddy Yankee, quien asegura que no se dará por vencido en la profunda letra.

El lanzamiento de este sencillo coincide con la batalla legal que enfrenta Daddy Yankee contra su exesposa por el control de sus sellos discográficos El Cartel Records y Los Cangris, empresas que ambos fundaron y que ahora son el centro de una disputa judicial. La controversia se intensificó con acusaciones de desvío de dinero, lo que ha complicado aún más la separación. En medio de este conflicto, el cantante decidió nombrar a su hija mayor, Yamilette Ayala, como presidenta de sus compañías.

A pesar del difícil momento personal que atraviesa, Daddy Yankee ha recibido un gran respaldo por parte de sus seguidores, quienes han aplaudido su regreso a la música con un mensaje de esperanza y superación.

"En el Desierto" ha sido bien recibida en las plataformas digitales, con miles de comentarios de fanáticos que han encontrado en su letra una fuente de inspiración. Aunque aún no se sabe si el artista planea lanzar un videoclip, su nueva faceta en el reguetón cristiano deja entrever que su retiro podría haber sido solo una pausa en su carrera musical.

