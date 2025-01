Imaray Ulloa define los tipos de ex que existen: Desde "la de la excusa" hasta "la arrepentida"

Imaray Ullosa es súper ocurrente cuando se trata de interpretar su papel de mujer tóxica a todos los niveles en una relación de parejas.

Esta vez la influencer cubana optó por hacer un video escenificando cómo son los diferentes tipos de ex que existen.

La primera que identificó Imaray es “la de la excusa”, la mujer que utiliza cualquier motivo, por insignificante que sea, para regresar a la casa de su expareja.

Otra, según la influencer, es “la resentida”, esa que guarda cierto rencor tras la separación y no ha podido superarla.

“La que te sorprende” es otro tipo de ex, y esta es algo peligrosa porque puede sorprenderte incluso con una prueba de embarazo positiva.

Un tipo muy recurrente de ex, de acuerdo con Imaray, es “la de la intuición”, esa que hasta soñó que la traicionaban con otra mujer y terminó siendo cierto.

Por último, y no menos importante, está “la arrepentida”, aunque Imaray se excedió un poco con el ejemplo que utilizó aparentando que lloraba a mares: “Vuelve conmigo, yo no quería hacerte daño, me acosté con tu papá pero fue una cosa rápida, no es algo serio, el hombre de mi vida eres tú. Además, tu papá es de la familia”.

Después de esta amplia y especifica definición de los tipos de ex, ¿con cuál te identificas?

