Senador Rick Scott propone a Trump medidas duras contra el régimen cubano

El senador republicano por Florida, Rick Scott, ha instado a la administración del presidente Donald Trump a endurecer las sanciones contra el régimen cubano.

En una entrevista con el periodista Mario J. Pentón para Martí Noticias, Scott afirmó que “Cuba es la raíz de la inestabilidad en América Latina”, y que trabaja en Washington para promover un cambio democrático en la isla.

“Es importante reponer las sanciones contra el régimen y contra todos los matones de Cuba. No darle visas a Estados Unidos a las personas que han luchado contra la libertad y democracia y cerrarles el flujo de dinero”, declaró el legislador.

Scott considera que “el régimen es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos” y ha insistido en la necesidad de mantener a Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

“Hablé con el presidente Trump, con el Secretario de Estado Marco Rubio y con el Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, sobre la importancia de mantener a Cuba en la lista”, añadió.

Durante la entrevista, el senador también destacó la importancia del testimonio y la labor de los presos políticos cubanos. Destacó en particular la voz de José Daniel Ferrer y la de otros disidentes a quienes considera muy importantes en la lucha por la libertad de Cuba.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue uno de los más de 100 presos políticos excarcelados por el régimen tras un acuerdo con el Vaticano. Sin embargo, en la isla todavía permanecen cientos de prisioneros políticos, encarcelados por publicaciones críticas en redes sociales o por manifestarse pacíficamente en contra del gobierno.

“Esperamos un nuevo día de libertad para Cuba gracias a la lucha de estas personas”, afirmó Scott.

Las declaraciones del senador de Florida coinciden con las de otros legisladores cubanoamericanos que han manifestado posturas similares respecto a la situación en Cuba.

El congresista Mario Díaz-Balart, en declaraciones a Martí Noticias durante el retiro anual de legisladores republicanos en Doral, advirtió: “Los días de concesiones, regalos unilaterales y políticas para ayudar a fortalecer al régimen se han acabado”.

La congresista María Elvira Salazar, por su parte, enfatizó que el régimen cubano “tiene los días contados”.

“No tienen agua, no tienen luz, no tienen medicinas, no tienen esperanza, y ya el pueblo cubano ha perdido el miedo. Sabemos que durante los cuatro años del presidente Trump no duran”, aseguró.

Salazar cree que el liderazgo republicano en el Congreso, sumado a la designación de Marco Rubio como Secretario de Estado, va a reforzar los esfuerzos por un cambio político en la isla.

Preguntas frecuentes sobre las medidas propuestas contra el régimen cubano