Maluma sufre la muerte de su abuela justo en su 31 cumpleaños: "Te extrañaré por siempre"

El cumpleaños número 31 de Maluma tuvo un sabor muy amargo por el fallecimiento de su abuela Bere Londoño, uno de los seres más queridos por el cantante.

El propio artista compartió la triste noticia en sus stories de Instagram junto a una preciosa foto en la que aparece la señora sonriendo y Maluma besándola en la mejilla mientras la envolvía en un abrazo.

“Te extrañaré por siempre”, escribió el colombiano junto a la instantánea, resumiendo así los sentimientos de dolor que lo embargan en este momento.

Captura Instagram / Maluma

El fallecimiento de su abuela ocurrió justo en su cumpleaños el pasado 28 de enero, una fecha en la que el cantante recurrió también a las redes para resumir en un extenso texto lo orgulloso que se siente de todo lo que ha logrado en estas más de tres décadas.

“Feliz cumpleaños Juan Luis: Estoy orgulloso de ti, de lo que te has convertido, de lo que has logrado superar y los miedos y adversidades que has dejado a un lado. Eres un guerrero, un luchador incansable, un hombre que ha aprendido a ser resiliente ante las adversidades y ha soltado lo que genera peso en la maleta. Hoy el único deseo es tu paz y felicidad, desde hoy renaces Juan Luis, hoy eres otro ser más maduro pero con su niño interior intacto, hoy te estás demostrando que quieres y mereces nada más que lo excepcional”, se lee en la publicación.

En su post el artista agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de cariño que le enviaron en esa fecha.

