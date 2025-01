Cubano confiesa lo que más teme de la deportación: "¿Ustedes se imaginan eso?"

La posibilidad de ser deportado a Cuba es un miedo latente para muchos migrantes cubanos que han logrado establecerse en el extranjero. Recientemente, un joven cubano compartió en un video de TikTok en su perfil @hiranmoya su inquietud ante esta posibilidad, generando un aluvión de reacciones entre los internautas.

En el video, publicado por el usuario Hiran Moya en la plataforma de TikTok, el joven expresa con tono jocoso pero con evidente preocupación: "El miedo mío es que me envíen de nuevo para Cuba y de madre que la gente te diga: qué bolá asere. Y tú le respondas en inglés".

Añade que su temor no solo radica en el idioma, sino en la realidad del país: "Yo no quiero hablar español y cubano de nuevo, no quiero. Y el otro miedo mío es que me viren para atrás y me digan: no hay azúcar, no hay pollo, no hay huevo, te cambiaron el pescado por aire".

El video ha generado una ola de comentarios, en los que muchos usuarios se sintieron identificados con sus palabras. Algunos expresaron con sarcasmo su temor ante la situación en Cuba, mientras que otros hablaron desde la tristeza y la desesperación.

"No sé si reír o llorar", comentó un usuario, mientras que otro agregó: "Pues mi miedo es perder la libertad de nuevo". Un tercero manifestó su angustia ante la posibilidad de volver a la isla tras varios años en el extranjero: "Ay Dios!! El miedo de todos nosotros, no sé qué sería de mí después de seis años aquí, me muero la verdad, prefiero irme para Haití pero para atrás Noooooo please".

El tema de la deportación de cubanos ha sido recurrente en los últimos tiempos, especialmente con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y otros países de acogida.

La incertidumbre sobre el futuro y las duras condiciones de vida en la isla hacen que este miedo no sea solo una preocupación individual, sino un sentimiento compartido por muchos.

La reacción viral del video refleja la angustia y el dilema que enfrentan miles de cubanos que, tras haber construido una vida en el extranjero, temen ser devueltos a una realidad que consideran invivible.

