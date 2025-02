¡Con Minnie y Mickey Mouse! Así celebró Srta. Dayana los tres años de su hija Victoria

El cumpleaños número tres de Victoria, la hija de Srta. Dayana y Mario Cedeño, estuvo lleno de magia, amor y muchas sorpresas.

En el Instagram de la pequeña, manejados por sus papás, publicaron el video de la celebración.

“¡Happy Birthday to me! ¡Diosito es muy bueno! ¡Pude tener a mi mamá y mi papá a tiempo en casa para cantarme feliz cumpleaños! ¡Y me encantó la sorpresa con Minnie y Mickey viniendo a visitarme!", se lee en la descripción al post.

La celebración estuvo ambientada con una temática encantadora de Minnie y Mickey Mouse, personajes que hicieron una aparición especial para acompañar a la cumpleañera.

En todo momento se ve a Victoria radiante de felicidad mientras disfrutaba del momento en compañía de su familia y los icónicos personajes.

Con una decoración llena de colores, pastel, globos y un fondo de arcoíris, el escenario fue ideal para festejar esta fecha tan especial. Además, la pequeña Victoria fue la protagonista indiscutible, vestida con un outfit adorable y hasta una carterita que le regalaron.

Para su próximo cumpleaños Victoria tendrá a su hermanita para celebrar juntas, pues la pareja está muy cerca de dar la bienvenida a su segunda hija a la que han decidido llamar Lorelys.

