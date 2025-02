Buscan a hombre acusado del asesinato de una joven madre en Colón, Matanzas

Asesino y víctima Foto © Facebook / Omar Sánchez

Las autoridades cubanas buscan a un hombre acusado del asesinato de una joven madre en el municipio Colón, Matanzas.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la zona industrial del reparto Libertad y ha causado conmoción en la comunidad.

Aunque no existe aún confirmación oficial, versiones en redes afirman que la víctima se llamaba Verónica y tenía dos niñas. Recibió un disparo y luego varios puñaladas.

"Las autoridades locales se encuentran investigando el caso y han confirmado que el sospechoso se halla prófugo de la justicia", reveló en Facebook el usuario "Reporte Cuba Ya".

Vecinos de la zona aseguran que la víctima y el homicida, cuyo nombre no ha trascendido, habían sido pareja. Al parecer él le tocó la puerta de la casa y entró. El crimen ocurrió delante de su niña más pequeña.

"A él le dio el ataque de la croqueta, o sea, el del tarro. Ella lo había dejado hacía ratico. Él era de Jacán pero vivía hace mucho en Desengaño, yo vivo allá. (...) No sé para qué la quería al lado de él si la tenía pasando tremenda necesidad y maltrato, yo la conocía de cerca, sé de lo que hablo", expresó Onelkys Sosa Romero en una publicación en Facebook del usuario Omar Sánchez.

El sepelio de la joven madre fue el lunes a la 1:00 pm.

Yoyo H Elías, cuentapropista, afirmó en el post que el presunto homicida estuvo preso. "No sé de dónde él sacó esa violencia, él nunca lo ha sido. Espero que lo atrapen rápido y no logre hacerle daño a más nadie, que según me enteré, amenazó a las niñas y a la abuela de la víctima", relató.

"Dónde vamos a parar, un arma, dónde la cogió, quien se la dio, quién se la prestó, porque en Cuba supuestamente nadie usa armas, a no ser los represores", cuestionó Yannie Hernández.

"Qué lástima con esa muchacha, yo la conocí, tiene dos niñas. EPD. Y ahora yo digo, tienes valor para matar a una mujer indefensa y no tienen cojones para salir a la calle a pedir libertad por su gente que están pasando miseria y hambre", criticó Ricardo Cribes desde Miami.

Varias internautas comentaron que el asesino fue encontrado muerto tras suicidarse, pero esto no ha sido confirmado.

"Lo encontraron muerto, porque comentan que había dejado algún papel diciendo que no lo buscaran, que se iba a matar", dijo Arialys Carmona.

"Dicen que apareció muerto detrás del psiquiátrico, dicen que se dio un tiro", especuló Bárbara García Pino.

"La suerte que él solo se mató, tan cobarde como fue. EPD Verónica. Así terminan los guapos que al final del cuento solo son unos abusadores de mujeres", señaló Arasay Santiago.

