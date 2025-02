Explosivo mensaje de la ex de Erislandy Lara calienta las redes: "A él le aguanté demasiado"

La cubana Yudi Lara, exmujer del reconocido boxeador Erislandy Lara y madre de sus hijos, ha encendido las redes sociales con un comentario en uno de sus videos de TikTok, en el que hace referencia a su pasada relación con el deportista.

"Brujería no sé porque a mí me va súper bien. Ahora bien, con él aprendí en 12 años de matrimonio que ahora debo vivir mi vida a mi manera, a mi forma, a mi estilo y no le aguanto payasadas ni pesadeces a nadie, a él le aguanté demasiado. Lo mismo, ahora no me parece aguantarle nada a nadie", escribió la cubana, dejando entrever que la relación con el pugilista no fue precisamente armoniosa.

La expareja se separó en 2019, y a principios de 2020, Erislandy hizo pública su relación con otra cubana, Karen Álvarez, una exuberante morena originaria de Santiago de Cuba.

En una publicación de fin de año en sus redes sociales, Lara compartió una foto junto a Karen, deseando a sus seguidores un próspero 2020. Desde entonces, ambos se han mantenido inseparables, dejando claro que su relación sigue fuerte.

Sin embargo, Yudi Lara no ha dudado en lanzar indirectas a su expareja en distintas ocasiones. Entre sus declaraciones, ha afirmado que Erislandy no ve a sus hijos con la frecuencia que debería y que ella es quien asume la mayor parte de la responsabilidad económica sobre ellos.

Estas acusaciones han provocado intensos debates en redes sociales, donde los seguidores del boxeador y la madre de sus hijos han tomado posiciones divididas.

Erislandy Lara, por su parte, no ha respondido directamente a las críticas de su exmujer y sigue enfocado en su carrera profesional y su vida personal junto a Karen.

El pugilista, considerado uno de los mejores exponentes cubanos en el boxeo profesional, continúa entrenando y compitiendo a un alto nivel.

Las redes sociales han servido como escenario para este nuevo episodio de controversia entre la expareja, dejando claro que, a pesar de los años transcurridos desde su separación, los conflictos entre ambos siguen vigentes.

